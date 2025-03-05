Vilde Frang

Vilde Frang gikk tidligere i vinter helt til topps blant de høythengende International Classical Music Awards (ICMA) for utgivelsen av Edward Elgars fiolinkonsert, med Deutsches Symphonie-Orchester Berlin og dirigent Robin Ticciati. (Foto: Marco Borggreve)

Vilde Frang feires for innspillingen av Elgars «beryktede fiolinkonsert»

05.03.2025
Guro Kleveland

Fiolinist Vilde Frang vant International Classical Music Award for sin utgivelse av Edward Elgars fiolinkonsert. 19. mars feires hun og de andre prisvinnerne i Düsseldorf.

«Glem offentlighetens platte suksessjag, vi har for lengst fått en musiker i verdensformat i fiolinisten Vilde Frang,» skrev musikkanmelder Audun Vinger i Dagens Næringsliv da han sist høst anmeldte den norske verdensstjernens «gnistrende innspilling av Elgars beryktede fiolinkonsert».

Ballades klassisk-kritiker, Ola Nordal, hentet også frem superlativene i sin anmeldelse av Frangs utgivelse: «Vilde Frang er kvass, frampå og ildfull. Hun spiller med utsøkt teknikk og musikalitet. Alle løp er jevne og elegante, og triller og frasering sitter som et skudd. Det er ikke noe tull, men rett frem sofistikert kunstmusikk – på høyeste nivå.»

Og tidligere i vinter ble det klart at Vilde Frangs utgivelse av Edward Elgars fiolinkonsert, med Deutsches Symphonie-Orchester Berlin og dirigenten Robin Ticciati, gikk helt til topps blant de høythengende International Classical Music Awards (ICMA), i kategorien Konsert. Innspillingen er gitt ut på plateselskapet Warner.

Det er andre gang Frang mottar denne prisen. Sist gang var i 2023, for innspillingen av Beethoven og Stravinskijs Fiolinkonserter med Deustche Kammerphilharmonie og dirigenten Pekka Kuusisto, kjent også som kunstnerisk leder for Det Norske Kammerorkester.

Juryen bak ICMA-prisene består av eksperter på det klassiske musikkfeltet fra 18 europeiske mediainstitusjoner, som vurderte hele 374 nominerte utgivelser i de ulike kategoriene for 2025-prisene.

Vilde Frang og utgivelsen fikk solide skussmål fra juryen, og setter både Frang og innspillingen i historisk perspektiv:
«Med sin andre ICMA-pris beviser Vilde Frang at hun står støtt i første rekke blant dagens toppmusikere. Fremførelsen hennes er brilliant utformet, med sofistikerte, dype farger og en ekte følelse for episk historiefortelling. Under ledelse av Robin Ticciati har Deutsches Symphonie-Orchester Berlin dramaet i Elgars konsert samt kommunikasjon med solisten konstant i fokus, noe som gjør denne tolkningen til en ny referanseinnspilling.»

Årets prisvinnere blir feiret med seremoni og gallakonsert i Tonhalle i Düsseldorf, Tyskland, 19. mars.

 

