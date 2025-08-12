Musikkstjerner krever stans i Equinor-felt

– Fossil energi er ikke bare utdatert, den er destruktiv, sier Brian Eno, som sammen med en rekke andre artister har undertegnet et åpent brev med krav om å stoppe utbyggingen av Rosebank-feltet i Nordsjøen.

Et stjernespekket lag av britiske artister – deriblant Robert Smith (The Cure), Massive Attack, Radiohead-medlemmer, Lola Young, Olly Alexander og BICEP – har undertegnet et åpent brev til statsminister Keir Starmer med krav om å stoppe utbyggingen av Rosebank-feltet i Nordsjøen.

Initiativet ledes av Brian Eno, som i brevet advarer om at videre olje- og gassutvinning setter både klimaet, kulturlivet og fremtidens kreative rom i fare. Rosebank, som eies av Equinor, kan ifølge artistene alene stå for større CO₂-utslipp enn 28 av verdens fattigste land til sammen i løpet av ett år.

Brevet kommer samtidig som Equinor vurderer å søke på nytt om tillatelse, etter at en skotsk domstol tidligere i år erklærte prosjektgodkjenningen ulovlig.

Blant øvrige underskrivere finner vi Paloma Faith, The Blessed Madonna og regissør Andrea Arnold.