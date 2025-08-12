NotisMusikk og politikk

Musikkstjerner krever stans i Equinor-felt

Publisert
12.08.2025
Skrevet av
- Red.

– Fossil energi er ikke bare utdatert, den er destruktiv, sier Brian Eno, som sammen med en rekke andre artister har undertegnet et åpent brev med krav om å stoppe utbyggingen av Rosebank-feltet i Nordsjøen.

Et stjernespekket lag av britiske artister – deriblant Robert Smith (The Cure), Massive Attack, Radiohead-medlemmer, Lola Young, Olly Alexander og BICEP – har undertegnet et åpent brev til statsminister Keir Starmer med krav om å stoppe utbyggingen av Rosebank-feltet i Nordsjøen.

Initiativet ledes av Brian Eno, som i brevet advarer om at videre olje- og gassutvinning setter både klimaet, kulturlivet og fremtidens kreative rom i fare. Rosebank, som eies av Equinor, kan ifølge artistene alene stå for større CO₂-utslipp enn 28 av verdens fattigste land til sammen i løpet av ett år.

Brevet kommer samtidig som Equinor vurderer å søke på nytt om tillatelse, etter at en skotsk domstol tidligere i år erklærte prosjektgodkjenningen ulovlig.

– Fossil energi er ikke bare utdatert, den er destruktiv, sier Eno.

Blant øvrige underskrivere finner vi Paloma Faith, The Blessed Madonna og regissør Andrea Arnold.

Brian Enoequinor

Siri Haugan Holden

Kulturfeltet med opprop mot oljeleting

Klima- og naturkrisen er en trussel mot kunstnernes og kulturfeltets livsvilkår i Norge og resten av verden, heter det i...

Hilde Marie Holsen Foto: Jenny Berger Myhre

Disse har fått stipend av Norsk Jazzforum

330 000 kroner fordelt på 9 musikere og 14 band.

Stillbilde fra Loungemeister (Purple Moss Computer Version) av Ugress

Ballade video: Årsbeste 2025

Tolv glimt fra en påbegynt virkelighet.

Kristine Tjøgersen

Kristine Tjøgersen vinner den første Pauline Hall-konkurransen

Alle tre finalistene i den første avholdte Pauline Hall-konkurransen for kvinnelige komponister blir framført etter at konkurransen nå er avgjort....