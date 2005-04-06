Fredskonsert med Den Norske Opera

Den Norske Opera inviterer til konsert i Oslo Konserthus, onsdag 13. april, kl. 19.30. På programmet står Beethovens 9. symfoni og John Harbisons «Abraham». Det er operasjef Bjørn Simensen som i samarbeid med tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, står bak dette unike arrangementet, som skal være med på å inspirere til forbrødring og fred mellom religionene.

Oslo Konserthus danner rammen for dette arrangementet, der musikk og korte innlegg fra jødedom, kristendom og islam er hjørnestenene. I følge Den Norske Opera har Simensen og Stålsett samarbeidet om dette fordi de tror at musikk og andre kulturuttrykk har en viktig rolle å spille i arbeidet med å skape fred. Stålsett, som inntil nylig var en populær og profilert biskop i Oslo, er også president for World Conference Religions for Peace,

Gjennom samarbeid mellom Den Norske Opera og det globale leder-nettverket «Religioner for Fred» vil publikum få oppleve operaens fremste solister, kor og orkester som fremførerer verkene «Abraham» av John Harbison og Beethovens 9. symfoni. Den amerikanske komponisten Harbisons verk «Abraham» ble oppført første gang i Vatikanet for ett år siden. Motetten sentrerer seg om Abrahams navn og ånd som en bro, en kommunikasjonskanal og som et forsoningspunkt i vår tid.

På programmet står også Beethovens niende og siste symfoni, der han samlet et helt livs kunstneriske erfaring, og klarere enn i noe annet verk bekjente sine etiske idealer. Ved å innføre sangstemmer i siste sats, til tekster fra Schillers «An die Freude», søker han tilnærmelse mellom det religiøse og verdslige: For Beethoven var kunstens mål ikke underholdning, men menneskets moralske forbedring, heter det i forhåndsomtalen.

— Den del av Schillers ode, som han valgte seg, understreker også menneskenes universelle brorskap gjennom glede, grunnlagt på evig guddommelig kjærlighet, skriver informasjonssjef Inger Schedell Flattum.

Olaf Henzold er kveldens sjefdirigent, mens Ragnhild Heiland Sørensen (sopran), Hege Høisæter (mezzosopran), Ivar Gilhuus (tenor) og Ole Jørgen Kristiansen (baryton) utgjør de viktigste stemmene. I tillegg medvirker altså Den Norske Operas kor og orkester – samt Oslo Filharmoniske Kor.

Samme dag inviterer Verdenskonferansen Religioner for Fred og Kirkens Nødhjelp til et seminar om Abraham, tradisjonene i jødedom, islam og kristendom og arbeidet for forsoning og fred. På seminaret deltar inviterte religiøse ledere fra Europa. Her vil konkrete samarbeidsformer mellom religioner, globalt, i Europa og her hjemme bli presentert, deriblant en norsk dialog mellom representanter for de tre abrahamittiske religionene.