Fredskonsert med Den Norske Opera

06.04.2005
- Red.

Den Norske Opera inviterer til konsert i Oslo Konserthus, onsdag 13. april, kl. 19.30. På programmet står Beethovens 9. symfoni og John Harbisons «Abraham». Det er operasjef Bjørn Simensen som i samarbeid med tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, står bak dette unike arrangementet, som skal være med på å inspirere til forbrødring og fred mellom religionene.

Oslo Konserthus danner rammen for dette arrangementet, der musikk og korte innlegg fra jødedom, kristendom og islam er hjørnestenene. I følge Den Norske Opera har Simensen og Stålsett samarbeidet om dette fordi de tror at musikk og andre kulturuttrykk har en viktig rolle å spille i arbeidet med å skape fred. Stålsett, som inntil nylig var en populær og profilert biskop i Oslo, er også president for World Conference Religions for Peace,

Gjennom samarbeid mellom Den Norske Opera og det globale leder-nettverket «Religioner for Fred» vil publikum få oppleve operaens fremste solister, kor og orkester som fremførerer verkene «Abraham» av John Harbison og Beethovens 9. symfoni. Den amerikanske komponisten Harbisons verk «Abraham» ble oppført første gang i Vatikanet for ett år siden. Motetten sentrerer seg om Abrahams navn og ånd som en bro, en kommunikasjonskanal og som et forsoningspunkt i vår tid.

På programmet står også Beethovens niende og siste symfoni, der han samlet et helt livs kunstneriske erfaring, og klarere enn i noe annet verk bekjente sine etiske idealer. Ved å innføre sangstemmer i siste sats, til tekster fra Schillers «An die Freude», søker han tilnærmelse mellom det religiøse og verdslige: For Beethoven var kunstens mål ikke underholdning, men menneskets moralske forbedring, heter det i forhåndsomtalen.

— Den del av Schillers ode, som han valgte seg, understreker også menneskenes universelle brorskap gjennom glede, grunnlagt på evig guddommelig kjærlighet, skriver informasjonssjef Inger Schedell Flattum.

Olaf Henzold er kveldens sjefdirigent, mens Ragnhild Heiland Sørensen (sopran), Hege Høisæter (mezzosopran), Ivar Gilhuus (tenor) og Ole Jørgen Kristiansen (baryton) utgjør de viktigste stemmene. I tillegg medvirker altså Den Norske Operas kor og orkester – samt Oslo Filharmoniske Kor.

Samme dag inviterer Verdenskonferansen Religioner for Fred og Kirkens Nødhjelp til et seminar om Abraham, tradisjonene i jødedom, islam og kristendom og arbeidet for forsoning og fred. På seminaret deltar inviterte religiøse ledere fra Europa. Her vil konkrete samarbeidsformer mellom religioner, globalt, i Europa og her hjemme bli presentert, deriblant en norsk dialog mellom representanter for de tre abrahamittiske religionene.

Relaterte saker

Aurora – pressebilde

Utendørspremiere på nyskrevet krigsopera

10. juni 2005 er det duket for verdenspremieren på den nyskrevne operaen «Aurora» på Fredriksten Festning i Halden. Trygve Madsen...

Offenbach: La vie Parisienne, scenografi Anna Viebrock

Nyskapende scenografer til Oslo

Den norske Opera innledet i fjor en seminarrekke med regiseminaret «Balsamerte forestillinger og levende lik», hvor blant andre de profilerte...

Offenbach: La vie Parisienne, scenografi Anna Viebrock

«Kunst med kulisser»: Her er foreleserne

«Kunst med kulisser» er seminar nummer to i Den norske Operas serie av internasjonale fagseminarer frem mot 2008. Det går...

Elisabeth Norberg Schulz

Storstilt klassisk musikkinnsats for flomofrene

Et stort oppbud av profilerte musikere og sangere framfører Johannes Brahms’ «Ein deutsches Requiem» i Oslo Konserthus søndag 16. januar,...

Stefan Herheim, fra www.ooe.gv.at

Herheim snakker om opera

Den unge norske regissøren Stefan Herheims oppsetning av Mozarts «Bortførelsen fra Seraillet» ved Festspillene i Salzburg i 2004 vakte oppsikt...

John Adams: "El Niño", fra http://www.operaheb.co.il/news/news2001/arch061101.jpg

«El Niño»- alternativ julefortelling i Operaen

– Selv om jeg vet at det er ganske poengløst å prøve å forutsi hvilke nye verk som vil overleve...

Flere saker

Egil Arntzen lager plate som skal hete We Might Be Strangers.

Fra gitar med Nikolaisen-familien til egen musikk

Egl Arntzen går solo på kredibelt, norsk selskap.

Foto av den norske komponisten Anna Berg, sittende med rød jakke mot hvit bakgrunn

Anna Berg er huskomponist i Bergen i år

– En betydelig ung kunstner med en unik musikalsk identitet.

Stillbilde fra Enslaveds

Ballade video LXIII: Gaustatoppen Skyline

Syv nye videoer med girl in red, KinGeorg, Christine Sandtorv, Enslaved, Ihsahn, Nils Petter Molvær og Mino Cinélu. Samt starten...