Sanksjoner skaper usikkerhet: – Tono ønsker ikke å boikotte regimekritiske russiske musikkskapere

25.03.2022
Guro KlevelandSiri Narverud Moen

Europeiske vederlagsselskaper stoppet utbetalinger til russere. De kan ramme enkeltpersoner, men Tono er opptatt av være med på å ramme Russland med økonomiske sanksjoner.

Tono, som formidler penger til musikkskapere – i denne sammenheng kalt opphavere – knytta til opphavsretten deres, stanses denne uka  utbetalinger til russiske kunstnere. Etter at Ballade.no intervjuet Tonos kommunikasjonssjef Willy Martinsen, kontaktet han redaksjonen for å få presisere om de internasjonale sanksjonene de er med på:
– Jeg har fått videreformidlet at noen skal ha forstått saken i Ballade slik at Tono boikotter russiske regimekritiske kunstnere.

Les:  Tono stanser utbetalinger til russiske opphavere.

– Det er utbetalingene til russiske musikkskapere og andre opphavere som er medlem i deres tilsvarende i Russland, RAO, som stoppes så lenge krigen foregår, forklarer Martinsen. Han kontakter Ballade for å understreke at de ikke ønsker å boikotte enkeltkunstnere.
– Vi står side ved side med de kunstnere som nå kritiserer sine myndigheter, tross risiko for alvorlige, personlige konsekvenser. Vi har derfor også aktivt oppfordret Tonos medlemmer til å støtte oppropet Creators for Ukraine, der det også er presisert at oppropet støtter skapere i Russland som er kritiske til sine myndigheters handlinger.

Tono sender samlede beløp til søsterselskaper for bruk av deres repertoar, med informasjon om hvilke rettigheter som har blitt benyttet.
– Vi har ikke grunnlag for å gjøre vurderinger av hvordan midlene helt konkret forvaltes videre, men det er ikke til å komme fra at alle brede økonomiske sanksjoner mot et land dessverre også rammer enkeltpersoner. Det er likevel bred enighet i verdenssamfunnet om at omfattende økonomiske sanksjoner er et virkemiddel som trolig vil bidra til en raskere avslutning på krigen i Ukraina, en krig som i høyeste grad også rammer kunstnere, svarer Martinsen i dag.
Han beskriver at Tono utbetalte 94 880 kroner til RAO i året 2020, og 50 129 kroner i 2019. Noen russiske opphavere er, som i alle tilfeller av vederlagsorganisasjoner, medlem av andre nasjoners innkrevingsselskap.

– Tono vil fortsette å lisensiere russisk musikk, men har sammen med andre nordiske forvaltningsselskaper sluttet seg til de økonomiske sanksjonene gjennom å vente med å utbetale penger til et russiske selskap, RAO, inntil de internasjonale sanksjonene er hevet, skriver Martinsen på epost til Ballade.

Tono viser også til de omfattende sanksjonene for å ramme den russiske økonomien, som både EU, USA og en lang rekke land, inkludert Norge, har innført. Tonos søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene holder tilbake vederlagspenger til RAO på samme måte.

