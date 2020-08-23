Wolfgang Plagge 60 år

Gratulerer med dagen til komponisten, pianisten, organisten og musikkformidleren Wolfgang Plagge!

Wolfgang Antoine Marie Plagge ble født 23. august 1960, og ble tidlig i livet kjent landet over som et særskilt musikktalent. Han er allerede kjent for to generasjoner nordmenn, med stor oppmerksomhet i offentligheten fra barndommen av.

Plagge begynte å spille piano som fireåring, og som 11-åring vant han Ungdommens Pianomesterskap. 10 år gammel ble han å finne i platehyllene med et album med tolkninger av Händel, Bach, Beethoven, Carl Nielsen og von Koch i serien Young Hands Play Old Masters:

Plagge skrev sine første komposisjoner allerede i 12-årsalderen, og er særlig anerkjent for sine verk for blåseinstrumenter, skrev Idar Karevold om Plagge i Store Norske Leksikon.

Wolfgang Plagge er også tilknyttet Høyskolen Barratt Due som foreleser og veileder både på bachelor- og masternivå. Han har vunnet mange store priser, i inn- og utland.

Han er en kjær og fremragende formidler av musikk, muntlig såvel som musikalsk. Mange husker ham som en av ekspertkommentatorene i NRK-programmet «Landeplage», sammen med Ravi og Stian Carstensen. –⁠ Det er ikke for å være diggbar og kul eller noe sånt, men det er fordi jeg gjerne vil vise at man ikke må være på en bestemt måte bare fordi man driver med klassisk, fortalte han den gangen til studentavisa Universitas om bakgrunnen for å bli med i programmet.

Ballade feirer jubilanten med et klipp fra NRK der Plagge forteller om debutkonserten sin i Universitetets Aula 22. august 1972, dagen før han fylte 12 år, da unge Plagge både sa nei til Hans Majestet og kastet jakka foran selveste Folkekongen og kronprinsesse Sonja:

