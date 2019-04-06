Det finnes penger i de små masser

Få norske musikkpushere finansierer prosjektene sine med spleiselag blant publikum. Men flere overbevises av crowdfund-ambassadør Christer Falck.

– For meg er det et mysterium at ikke flere benytter seg av crowdfunding, sa Christer Falck. Og ble invitert, og invitert tilbake, for å snakke med musiker- plateselskap- og forlagspirer på Østlandet for å hjelpe dem i gang.

Det var på et temamøte arrangert av Østafjelske Kompetansesenter for musikk (ØKS) at visesanger Anette Gilje fra Drammen ble så inspirert av Falck, at hun var tilbake da han pratet på et nytt temamøte om folkefinansiering igjen denne uka. I mellomtida har hun gitt ut flere plater – den første ble til hovedsaklig fordi hun fulgte hans råd. Plata «Stille sanger» trengte bare litt støtte fra Fond for utøvende kunstnere og kun 150 forhåndskjøp for å realiseres.

– Det satte i gang så mye. For eksempel fikk jeg tips om å forhåndsselge plata mi, og jeg gikk ut og lette etter en nettbankløsning som var enkel, men så morsom, og «fysisk» nok ut til at jeg så for meg at den traff dem som kunne like musikken min. Litt over 150 forhåndssolgte var nok til å dekke deler av produksjonskostnadene for å ferdigstille plata. Det hadde jeg ikke kommet på hadde jeg ikke møtt Christer.

Kjenn ditt publikum

– Si du skal gi ut plate. Hvis du kjenner publikummet ditt og kan maile hver enkelt av dem og fortelle at de aller første som kjøper kan få den på rød vinyl, du inviterer dem på personlig lytteselskap. Gjør en avtale med den lokale Hi-Fi-sjappa om at dere holder det der. Det er lavterskel, men et band med fin merch og masse fine greier som folk vil sitte igjen med er mye mer verdt, beskriver Christer Falck.

– Kan du snu på det for å se om du faktisk kan tjene litt per eksemplar og sitte igjen med noen enda mer dedikerte fans? Det er nok derfor jeg inspirerer, fordi jeg snur hodet, mener Falck. Han tar også vare på hver enkelt epostadresse med navn, og selvom EUs nye personvernsbestemmelser ga litt hodebry i fjor, mener han det går fint å administrere for én mann. Etter at en del norske artister ble tent av ideen da de første spleiselagsutgivelsene kom på tidlig 90-tall, kan det se ut som det nå er ny interesse for metoden. I mellomtida er det kanskje Kaizers Orchestra, i tillegg til Falcks egne prosjekter, som har vært synligst med denne måten å byygge forholdet sitt til pubikum, innen norsk musikk.

– Mer enn bunnlinje

– Vi arrangerte en «foredrag og speed coaching»-turné med Christer Falck i Buskerud, Vestfold og Telemark fordi han er en av de som utnytter crowdfunding aktivt og strategisk. I stedet for å fokusere på bunnlinje, presenterte han et tankesett der konseptutvikling, økt synlighet, et tettere forhold til – og kunnskap om – publikum og karrieremessige spin-offs står vel så sentralt. Det ble en aha-opplevelse for mange. Det sier Ingvild Amdal Myklebust, daglig leder i ØKS.

Visesanger Anette mener direktesalget ikke bare var nødvendig for å realisere drømmen hennes, men gir henne en base av publikum som kan være interessert i neste prosjekt. Som Christer vil hun gjerne kombinere plateutgivelse med bok. Hun svarer alle som kjøper noe personlig, og vil beholde kontakten med publikummet sitt.

– Det tøffe er at det trenger ikke være avansert, sier Gilje. I hennes tilfelle skulle plata bare ha gitar og én vokal, så utgiftene var lave. Gilje forteller at hun gikk ut og lette etter en nettbutikk-løsning etter første coach-møte; den skulle vise innholdet hennes pent i andre kanaler (som sosiale medier), og ha direktesalg med PayPal.

– Løsninger som Splice og Bidra kan fungere for andre, kanskje større artister (du finner blant annet noen av Falcks prosjekter på bidra.no, red. anm).

Men det avgjørende var dytten og overbevisninga i Falcks metoder, som hun trengte for å komme i gang:

– Jeg satt igjen med at det sitter folk der ute som er interesserte nok til å betale for det du holder på med. Det var godt å bli minnet på at folk setter pris på det du gjør. Bare du sier i fra at du finnes, og at du gjør ting skikkelig, mener hun.

Christer Falck har blant annet finansiert en rekke samle-bøker og -plater gjennom folkefinansiering: Som for eksempel «Super Sonic Scientists» om Motorpsycho, han har retro-utgivelser med Ole Paus gående, samt hyllestbokser med Raga Rockers og Prince-låter gjort av norske artisterg. Han var en av dem som startet crowdfunding-plattformen New Jelly.

– Vi som sto bak New Jelly tjente ikke noe. Men generelt er folkefinansiering i Norge altfor lite utbredt, jeg er ganske sikker på at det skyldes at mange norske artister ikke er like sultne som i land der offentlige støtteordninger ikke er like sterke, mener Falck. Som forøvrig sier han gjerne fortsetter å dele av erfaringene. Han får et lite honorar for foredragene

– Men først og fremst drives jeg av at talent ikke skal klønes bort. Kan jeg bidra til at flere går inn på nivå 4 på markedsføring, framfor å bli stående og stampe på nivå 1, gjør jeg gjerne det, sier Christer Falck.