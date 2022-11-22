Komponistforeningen utvider likestillingsmandat

For å tydeliggjøre at likestillingsarbeidet også inkluderer mangfold vedtok styret i Norsk Komponistforening nylig at foreningens ombud på feltet skal hete Komponistforeningens likestillings- og mangfoldsombud.

Samtidig ble komponisten Tze Yeung Ho oppnevnt i rollen, melder Komponistforeningen.

–For meg vil det være viktig å åpne flere samtaler og utvikle strategier sammen med Komponistforeningens styre for å gjøre organisasjonen mer tilgjengelig. Problemstillinger om mangfold og likestilling skal få mer fokus og diskusjon både internt blant medlemsmassen og eksternt i musikkfeltet, sier det nyutnevnte likestillings- og mangfoldsombudet.

Tze Yeung Ho har kantonesiske røtter, og vokste opp mellom Oslo, Alta og Toronto, men bor for tiden i Helsinki. Han har Master i komposisjon fra Norges musikkhøgskole, og jobber med en rekke prosjekter i norsk og internasjonalt musikkliv; som administrator og grunnlegger av Oslofoni, et tiltak med gratis musikkverksteder for ungdomsskoleelever; som styremedlem i Konsertserien Periferien (del av Ny musikk Oslo); som styremedlem i INN, forening for mangfold i kulturlivet, og som medlem av arbeidsutvalget til ECCO (European Contemporary Composers Orchestra) i ECSA (European Composers and Songwriters’ Alliance). Tze Yeung Ho har også erfaring fra endringsagentene i Music Norway, som arbeider for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen.

