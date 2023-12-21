Finn Kalvik

Onsdag ble visekunstneren Finn Kalvik tildelt Kongens fortjenstmedalje for musikken han har gitt oss gjennom snart 60 år.(Foto: Nama Management og Events AS)

Rojal heder til Finn Kalvik

21.12.2023
Guro Kleveland

Finn Kalvik er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt nær 60 år lange virke i norsk musikk.

76 år gamle Finn Kalvik har diktet sanger som har fulgt nordmenn og skandinaver i bortimot to generasjoner. Han skrev sin første låt som knapt 16-åring, og har siden gitt oss store viseklassikere i både låt- og albumformat; fra «Finne meg sjæl», «Ride ranke», «Trøstevise» og «Aldri i livet» til Kom ut kom fram, Natt og dag og Livets lyse side – for å nevne bare noen helt få titler fra en omfattende katalog av musikk.

Onsdag 20. desember ble kunstneren Finn Kalvik tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt virke i norsk musikk gjennom nesten seks tiår. Det var Kongehuset som opplyste om tildelingen på sine hjemmesider, og på Finn Kalviks offisielle artistside på Facebook kan vi lese en lengre hilsen fra booking- og managementbyrået Nama.

Her er det også lenket til et NRK TV-program om musikeren og sangdikterens karriere i forbindelse med hans 70-årsdag i 2017, «Finne meg sjæl. Finn Kalvik 70 år».

 

 

