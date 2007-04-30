Finn Kalvik 60 år i dag

I dag feirer visesangeren og maleren Finn Kalvik rund bursdag – og fyller 60 år. Finn Kalvik ligger ikke på latsiden. Allerede om få uker slipper han sin helt nye sommersingel – «Den ene dagen» til tekst av Inger Hagerup. Samtidig åpner han en serie sommerkonserter med oppstart i slutten av mai i Bergen, Kristiansund og Molde. I forbindelse med 60-årsmarkeringen kommer dobbeltalbumet «Komplett Klassisk Kalvik».

Finn Kalvik ble født 30. april 1947, og har i nesten 40 år vært en av landets største viseprofiler. Han platedebuterte med singelen «Finne meg sjæl» i 1969, og i 1971 kom debutalbumet «Tusenfryd og grå hverdag». Totalt har han utgitt 17 studioalbum på 36 år og skrevet nærmere 200 viser.

— «Komplett klassisk Kalvik» er et album som inneholder alle hans innspillinger under vignetten «Klassisk Kalvik», samt noen ekstra sanger som også har blitt populære de siste 6-7 årene. Det doble albumet selges til enkel-CD pris kun i en begrenset periode ut sommeren 2007, melder Jørn Dalchow i Daworks, som de siste årene har vært Kalviks plateselskap.

Allerede fra starten viste han seg å være en dyktig tonesetter til diktere som André Bjerke og Inger Hagerup. Samarbeidet med Inger Hagerup ble en hjørnestein i Finn liv. Helt fra ‘Tusenfryd og grå hverdag’ utkom i 1971, var Finn og Inger knyttet til hverandre i et nært samarbeidet, helt til Inger Hagerups død i 1985.

Albumene ‘Finn’ fra 1972 og ‘Nøkkelen ligger under matta’ fra 1974 etablerte Finn Kalvik som en av Skandinavias ledende visekunstnere. I 1975 kom singelen ‘Ride ranke’ – Kalviks tankevekkende omsetning av Harry Chapins ‘Cats In The Cradle’. Dette er idag en av flere Kalvik-viser som er en del av pensum i skoleverket.

Manfred Eicher (eier av plateselskapet ECM og verdenskjent jazzprodusent) produserte i 1976 Kalviks kritikerroste album ‘Fyll mine seil’. Dette ble inngangsbilletten til noen gyldne år.

Flere år på rad var Finn et av de mest populære innslagene på visefestivalen i Västervik i Sverige. Dit kom han takket være sitt bekjentskap med Sveriges visenestor Fred Åkerström (pappa til Cajsa Stina Åkerström). Her ble han kjent med viseentusiastene Björn Ulveaus og Benny Andersson, som allerede var hadde lagt verden for sine føtter med ABBA. I løpet av noen dager var et nært vennskap utviklet seg og grunnlaget lagt for fremtidig samarbeid.

I 1977 kom albumet ‘Nederst mot himmelen’ produsert av Håkon Graf og to år senere kom det første av to album produsert av Benny Andersson. Mitt mellom hektisk arbeid med ABBA skapte Benny og Finn ‘Kom ut kom fram’ [1979) og ‘Natt og dag’ [1981], to album som tilsammen solgte over 200.000 i Norge, og som inneholder noen av Finns mest kjente innspillinger.

Senere på 80-tallet kom albumene ‘Tenn dine vakre øyne’ [1982] og ‘Det søte liv’ [1984]. I 1986 tonesetter han og spiller inn 26 barnerim av Inger Hagerup på albumet ‘Lille persille’. Etter en lang vinter i landflyktighet på Lanzarote fødes albumet ‘Livets lyse side’. Tittelsporet blir en av hans mest spilte viser. I 1991 vender Finn tilbake til sin gamle venn, Øystein Sunde. Sammen spiller de inn albumet ‘Innsida ut’.

To år senere får en helt ny generasjon øynene opp for Kalvik når ‘Ride ranke’ på nytt blir en radioplage og dobbelt-albumet ‘fra A til nÅ – 40 Beste’ selger 40.000. Sommeren 1995 reiser Finn til Sverige og spiller inn ‘I egne hender’ med produsent Tony Thorén [kjent fra Eldkvarn] og har med seg noen av Sveriges mest anerkjente artister og musikere så som Peter LeMarc og Orsa Spelemannslag

De siste årene har Finn Kalvik brukt mye av sin tid på utforske malerkunsten. I sitt Oslo-atelier finner han malingen som en fin avveksling til musikerlivet.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Ballade gratulerer hjerteligst med dagen!