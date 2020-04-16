DEBUTANTENE: Platedebut under pandemien

De har jobbet i flere år med sine aller første plater, men da tiden endelig var inne for utgivelse kom koronakrisen.

Red. mrk.: Dette er del en av to om vårens debutanter, som alle har måttet endre planene for lansering, turné- og konsertvirksomhet. Journalisten har intervjuet debutantene per e-post, telefon og videosamtaler.

Debutantene denne våren må alle avlyse konserter, men rammes ellers på ulike måter. Mens noen fortviler over å måtte kansellere fysisk utgivelse, er det fraværet av festivaler som svir verst for andre.

Ballade har snakket med artister rundt om i vårt langstrakte land, og fått høre om både gledene rundt plateslipp og utfordringene rundt timingen. En ting ser ut til å være sikkert: uten det norske musikklivets lokale støtteordninger og ildsjeler, kunne det ha sett enda dystrere ut.

I Ballades serie Debutantene møter du artister og utøvere som skal ut på scenen for første gang, gi ut plate eller på en annen måte debutere, og gjør det med sin egen vri. Denne gangen: koronadebutantene.

Tapte inntekter og utsatte feiringer

Pønkbandet A Good Hiding fra Oslo slapp debutalbumet sitt, A Good Hiding, i slutten av forrige måned, og har måttet utsette slippfesten til september. Inntil videre. All booking er lagt på is.

– Vi har spilt sammen siden 2007. Nå har vi brukt 70 000 kroner av egne midler på å endelig spille inn vårt første album, og hadde håpet å dekke inn noe av det gjennom plateslippkonsert med platesalg på Krøsset i Oslo 28. mars, forteller bassist Yngve Benestad Hågvar.

I Arendal var Einar S. Fadnes klar for en produktiv vår. Etter seks utgivelser og tjue år med bandet Jim Stärk, slipper han 17. april sitt første soloalbum, selvtitulerte Fadnes.

– Vi skulle gjøre en releaseturne på 16 bekreftede spillejobber i april, mai og juni. Alle er flyttet eller avlyst, forteller bandets gitarist Kristian Frodstad.

Takker Arendal kommune

Fadnes produserte og medvirket også på plata Carousel, debutskiven til arendalitten Rebekka Lundstrøm. Den helt ferske artisten begynte først å skrive låter for skarve tre år siden, og den 27. mars ble skiven sluppet til begeistrede anmeldelser i blant annet Klassekampen.

– Det var planlagt en ganske omfattende releasekonsert i Arendal, med fullt band, konferansier og platesalg, sier Kristina Daland, styreleder i Arendal Låtskrivernettverk, som var medarrangør av konserten. Lundstrøm har vært aktivt medlem i nettverket siden dette startet opp for snart tre år siden.

– Arendal Låtskrivernettverk hadde fått innvilget en liten sum i underskuddsgaranti fra kommunen, og disse pengene fikk vi beholde selv om konserten ble avlyst. Det var hyggelig gjort av kommunen. Disse pengene gikk til artistene som en liten kompensasjon for tapt inntjening.

Lundstrøm gjorde en digital releasekonsert solo hjemme i stuen hennes samme kveld som konserten skulle vært avholdt, som så mange andre også gjør i disse dager.

– Rebekka og bandet hadde ikke rukket å planlegge turné eller booke inn noen konserter fremover, men planen var jo å få noen spillejobber utover våren og sommeren når releasen var vel overstått, forteller Daland.

ANNA KAJANDER: Tapte sjanser etter debuten

Anna Kajander er fra Lofoten, men etter å ha spilt flerfoldige konserter og festivaler med base i både Buenos Aires og København, flyttet hun til Oslo i 2018 for å for alvor jobbe med musikken.

Hun slapp debutalbumet Mandag 7. februar 2020, men måtte likevel avlyse hele releaseturnéen, som etter planen skulle startet i slutten av mars.

Får ikke hevdet seg

– Turnéen var litt sent ute i utgangspunktet, sier Kajander via videosamtale. Konsekvensene av det viste seg å bli større enn hun kunne ane.

– Vi avlyste først turnéstart-konserten i Bodø, som var den 26. mars. Dette var jo datoen myndighetene først ba om at man skulle forholde seg til.

Så fulgte nervepirrende venting på mer informasjon. Men Kajander regnet det som usannsynlig at noen av de andre spillejobbene ville la seg gjennomføre. Ganske snart ble hele turnéen avlyst.

– Jeg har ikke fått spilt release-konsert heller. Jeg fikk aldri hevdet meg live overhode, forteller hun skuffet.

– Du har aldri fremført materialet fra albumet live siden du utga det?

– Nei. Når det er snakk om en debutplate og man har fått en liten fot innenfor visse steder i bransjen, er man nødt til å benytte seg godt av tiden som kommer rett etter slippet, for å få pushet verket så godt som mulig. Nå får jeg ingen sjanse til det, og slikt kan ha mye å si for hvor godt man får spredd ordet.

Men turnéen er ikke avlyst, understreker hun: den er utsatt.

– Vi må avvente litt, men forhåpentligvis kan man få til noe i høst.

– Hvordan føles det å platedebutere? Å ta selve steget?

– Jeg har jobbet veldig lenge med albumet, mange av disse sangene er så mye som fem år gamle. Det var derfor veldig deilig å få sluppet plata: det føles som et slags punktum. Nå kan man se litt videre, på en måte.

– Når man har laget et album betyr det at man har vært tro til et konsept. Jeg har skrevet alle låtene selv på gitar, og produksjonsmessig skal det henge sammen.

For Kajander blir all hjemmetiden nå en sjanse til å lage nye låter, med full frihet om veien videre.

– Hva blir konsekvensene av live-avlysningene?

– Jeg har investert mye i slippet, og for meg er live-inntekter området der jeg skulle få noe tilbake rent økonomisk. Men dette handler også om å gå glipp av nettverksbygging, det å ha ferske nyheter å dele i sosiale medier, og at det skjer ting som man kan formidle. Dette er viktig for å nå nye publikum i nye byer.

Albumet er ikke fullstendig selvfinansiert, og hun takker plateselskapet Drabant for all den gode hjelpen.

– Men jeg har jo lagt mye tid i det. Og tid er penger, sier Kajander.