Finn Kalvik

– Finn Kalvik har en imponerende lang karriere som artist og visesanger. I over 50 år har han gitt uvurderlige bidrag til norsk musikkliv og visekunst. Mange Oslo-folk er oppvokst med hans musikk, med folkekjære sanger som «Finne meg sjæl» og «Aldri i livet», sier leder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo, Ola Wolff Elvevold.(Foto: Vibeke Melby)

NotisPriser og tildelinger

Hovedstadens gjeveste kulturpris til Finn Kalvik

Publisert
13.02.2026
Skrevet av
- Red.

Kalvik får Kulturprisen for langt og omfattende virke som artist og visesanger. De fem mottakerne av Oslo bys kunstnerpriser er Cosmopolite, Feil Teater, Oslo fagottkor, TekstLab og Tøyen Orkester.

Tenk å danse mot en blå, blå himmel
Møte livet i en soloppgang
I et smil som skinner
I en storby vrimmel
Kom ut kom fram

– fra albumet Kom ut kom fram, 1979

– Det er en stor ære å få dele ut Oslo bys kulturpris til visesanger og komponist fra Grorud, Finn Kalvik. Kalvik er en av Norges fremste visesangere, med en lang karriere både nasjonalt og internasjonalt bak seg. Vi kjenner alle hans vakre tekster og melodier, kanskje spesielt «Livets lyse side», sier ordfører Anne Lindboe i en pressemelding fra Oslo kommune.

«Med sterk teft for melodier og håndverk har han forent det kunstneriske uttrykket og den folkelige appellen i en rekke sanger som har blitt allemannseie i norsk kulturliv,» heter det i begrunnelsen.

Finn Kalvik selv er takknemlig prismottaker:
– Jeg takker så mye for tildelingen av Oslo bys kulturpris – det var særdeles overraskende og svært inspirerende for min låtskriverprosess.

Kulturprisen har vært delt ut årlig siden 1966, og består av et diplom og 150 000 kr.

De øvrige kunstnerprisene fra Oslo by deles årlig ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste årene har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisene har vært delt ut siden 1978 og består av et diplom og 75 000 kr.

Prisene for 2025 går til disse kulturaktørene i hovedstaden:

Cosmopolite får Oslo bys kunstnerpris for 2025 for sin langvarige innsats for et mangfoldig og rikt kulturliv i Oslo, med musikken som brobygger.

Feil Teater får Oslo bys kunstnerpris for 2025 for sin langvarige innsats for inkluderende kulturliv, gjennom innovative og aktuelle forestillinger for barn og unge.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Oslo fagottkor får Oslo bys kunstnerpris for 2025 for sin langvarige innsats for å fronte skeivt fellesskap gjennom felles glede for sang og musikk, til et bredt publikum.

TekstLab får Oslo bys kunstnerpris 2025 for sitt langvarige og systematiske arbeid med mangfold i byens kunst- og kulturliv, for å gi barn og unge en lavterskel mulighet for å uttrykke seg gjennom kunsten, og gjøre kultur til et levende og åpent rom for alle.

Tøyen Orkester får Oslo bys kunstnerpris 2025 for sin innsats med å tilby barn muligheten til å lære et instrument og å dele musikkglede, og for sin rolle som kulturelt samlingspunkt i bydelen.

Prisutdelingen skjer i Oslo rådhus 19. mars.

Tøyen Orkester. (Foto: Sissel Larsen)

CosmopoliteFinn KalvikOslo bys kulturprisOslo bys kunstnerprisOslo fagottkorTøyen Orkester

Relaterte saker

Finn Kalvik

Rojal heder til Finn Kalvik

Finn Kalvik er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt nær 60 år lange virke i norsk musikk.

Jonathan Castro og faren. Castro tok i mot Oslo bys kunstnerpris 2019 på vegne av SPKRBOX, som fikk prisen for konsertforestillingen Blokk til blokk

Oslo-Filharmonien, Frank Znort Quartet og «Blokk til blokk» hedret av Oslo

Torsdag delte Oslo kommune ut sine kultur- og kunstnerpriser. Selve kulturprisen gikk til Oslo-Filharmonien, «Norges største liveband». – Takk til...

Dagfest på SALT for å feire 30 år med norsk klubbmusikk. Alle danser i hver sin ring

Oslo bys kunstnerpris til kulturscenen SALT

Kulturarrangøren ved Oslos havnepromenade gjennomførte bortimot 1000 arrangementer i pandemiåret 2021, da «en dag uten soundcheck er en bortkastet dag»...

Korpsøvelse på Møllergata Skole

Musikkorps får Oslo bys kulturpris

Mens Oslo bys kunstnerpriser blant annet går til bandet Oslo Ess og =Oslo for Brylarm-festivalen, og konsertarrangør Peer Osmundsvaag.

Lillebjørn Nilsen: Portrett (cover)

Oslo bys kulturpris til Lillebjørn Nilsen

Lillebjørn Nilsen mottok Oslo bys kulturpris for 2004 under et arrangement i Oslo rådhus tirsdag 19. april. Prisen ble delt...

Flere saker

SILJA LID STRYSSE

Dei tevla i gammaldansmusikk

Noregsmeisterskapen i gammaldansmusikk fann stad på Landsfestivalen i helga.

Tor Lægreid Foto: Marius Fiskum

Et gufs fra fortiden

Er Norge mer enn Oslo? De aller fleste vil selvsagt svare ja på et slikt spørsmål – ikke bare de...

Witch Club Satan

Nystartet feministisk svartmetall-band vil lage et helvetes bråk

Prosjektet og bandet Witch Club Satan lanseres i dag, og har urpremiereforestilling under Festspillene i Harstad senere i måneden. –...