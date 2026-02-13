Hovedstadens gjeveste kulturpris til Finn Kalvik

Kalvik får Kulturprisen for langt og omfattende virke som artist og visesanger. De fem mottakerne av Oslo bys kunstnerpriser er Cosmopolite, Feil Teater, Oslo fagottkor, TekstLab og Tøyen Orkester.

Tenk å danse mot en blå, blå himmel

Møte livet i en soloppgang

I et smil som skinner

I en storby vrimmel

Kom ut kom fram

– fra albumet Kom ut kom fram, 1979

– Det er en stor ære å få dele ut Oslo bys kulturpris til visesanger og komponist fra Grorud, Finn Kalvik. Kalvik er en av Norges fremste visesangere, med en lang karriere både nasjonalt og internasjonalt bak seg. Vi kjenner alle hans vakre tekster og melodier, kanskje spesielt «Livets lyse side», sier ordfører Anne Lindboe i en pressemelding fra Oslo kommune.

«Med sterk teft for melodier og håndverk har han forent det kunstneriske uttrykket og den folkelige appellen i en rekke sanger som har blitt allemannseie i norsk kulturliv,» heter det i begrunnelsen.

Finn Kalvik selv er takknemlig prismottaker:

– Jeg takker så mye for tildelingen av Oslo bys kulturpris – det var særdeles overraskende og svært inspirerende for min låtskriverprosess.

Kulturprisen har vært delt ut årlig siden 1966, og består av et diplom og 150 000 kr.

De øvrige kunstnerprisene fra Oslo by deles årlig ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste årene har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisene har vært delt ut siden 1978 og består av et diplom og 75 000 kr.

Prisene for 2025 går til disse kulturaktørene i hovedstaden:

• Cosmopolite får Oslo bys kunstnerpris for 2025 for sin langvarige innsats for et mangfoldig og rikt kulturliv i Oslo, med musikken som brobygger.

• Feil Teater får Oslo bys kunstnerpris for 2025 for sin langvarige innsats for inkluderende kulturliv, gjennom innovative og aktuelle forestillinger for barn og unge.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

• Oslo fagottkor får Oslo bys kunstnerpris for 2025 for sin langvarige innsats for å fronte skeivt fellesskap gjennom felles glede for sang og musikk, til et bredt publikum.

• TekstLab får Oslo bys kunstnerpris 2025 for sitt langvarige og systematiske arbeid med mangfold i byens kunst- og kulturliv, for å gi barn og unge en lavterskel mulighet for å uttrykke seg gjennom kunsten, og gjøre kultur til et levende og åpent rom for alle.

• Tøyen Orkester får Oslo bys kunstnerpris 2025 for sin innsats med å tilby barn muligheten til å lære et instrument og å dele musikkglede, og for sin rolle som kulturelt samlingspunkt i bydelen.

Prisutdelingen skjer i Oslo rådhus 19. mars.