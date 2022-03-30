Oslo bys kunstnerpris til kulturscenen SALT

Kulturarrangøren ved Oslos havnepromenade gjennomførte bortimot 1000 arrangementer i pandemiåret 2021, da «en dag uten soundcheck er en bortkastet dag» ble et av drivkraft-mottoene.

SALT tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for å ha tilført havnebyen Oslo en ny dimensjon og en særegen ramme for kulturopplevelser, heter det i begrunnelsen for tildelingen fra Oslo kommune.

En dag uten soundcheck er en bortkastet dag

– Det er veldig oppmuntrende og ikke minst hyggelig å bli satt pris på!, sier SALT-sjef Erlend Mogård Larsen til Ballade. – Vi er utrolig stolte og beæret over å være en av mottakerne av Oslo bys kunstnerpris for 2021. Fjoråret bød på store utfordringer for oss som for alle arrangører under pandemien. Men i kombinasjon med stimuleringsordninger ble det mulig for oss å gjennomføre arrangementer, forteller gründeren, arrangøren og kulturens altmuligmann.

Og arrangementer ble det, selv i et pandemiår da arenaen var stengt i fem måneder: Hele 882 arrangementer ble gjennomført på kulturscenen SALT i 2021.

– Det er kanskje en pussig ting å si, men det var faktisk inspirerende på et vis, det å få disse dogmene tredd over hodet; begrensninger på antall publikummere, én meter mellom hver, alle skal følges til bordet, det er ikke lov å stå, det er ikke lov å mingle…Klarer vi det? Vi bestemte oss for å ta utfordringen. «En dag uten soundcheck er en bortkastet dag» og «en dag med færre enn fire arrangement er en skuffelse» er bare et par av mottoene vi lagde oss – vi hadde mye moro, sier Mogård Larsen.

– Det var veldig gøy å se at vi klarte å få det til å flyte, både internt og organisatorisk. Nå skal vi fortsette å stå på hver eneste dag for å gjøre Oslo til en enda bedre kulturby på tvers av felt og sjangre. Tusen takk!

Anastasia Isachsen og Frank Isachsen får også en av de fem kunstnerprisene, for lyskunstfestivalen Fjord Oslo. Fjord Oslo 2021 presenterte gjennom tre mørke høstdøgn 13 kunstverk fra norske og internasjonale kunstnere, med projeksjoner på fasader, stedsspesifikke kunstverk og interaktive lysinstallasjoner, forteller prisvinneren.

Lyskunstfestivalen er en gratis og tilgjengelig kunstopplevelse, og nådde i fjor ca. 150 000 publikummere. Fjord Oslo lyskunstfestival får prisen som en nyskapende, sterk, sosial og inkluderende opplevelse av kunst og lys, skriver Oslo kommune i begrunnelsen.

Den største prisen, selve Oslo bys kulturpris, går til Christopher Nielsen, mannen bak blant annet To trøtte typer, Narverne, Hold Brillan, utestedet Misfornøyelsesbar og alle platecoverne (og tegneseriene inni) til Jokke & Valentinerne.

Nielsen får prisen «for sitt langvarige og omfattende virke som tegneserieskaper, dramatiker, forfatter, animatør og konseptualist», sier begrunnelsen. Vel fortjent, sier vi.

De fem kunstnerprisene tildeles foruten SALT og Fjord Oslo lyskunstfestival til designer og håndverker Eva Lie, Tigerstadsteatret og Liz Ramsey for det kreative kollektivet Blank Space Oslo.

Kulturprisen er på 150 000 kroner, og de fem kunstnerprisene er på 75 000 kroner. Prisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, opplyser Oslo kommune. Alle innbyggere i Oslo kan komme med forslag til kandidater til kulturprisen og kunstnerprisene. Utdelingen skjer i Oslo rådhus 3. mai, da prisene overrekkes av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud.