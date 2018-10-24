Puskas: Musikkhub med makroner

Platebaren i Alta er langt mer enn en vinylbutikk. CD-salget går bra, og herfra kan også det neste store Finnmark-bandet komme.

– by:Larm hevdet på starten av 2000-tallet at ikke noe fra Finnmark var bra. «Helvete heller. Den holdningen skal jeg endre», tenkte jeg da som 16-åring i Hammerfest. Mange av mine fremtidige karrierevalg har blitt basert på det øyeblikket, sier Torgeir Ekeland

Tre bedrifter i én

Han møter oss i musikk- og platebaren Puskas i Alta sentrum, og inviterer til kruttsterk kaffe på kontoret. Klokka er 9.30 og han har allerede vært på jobb en god stund. Denne daglige lederen leker ikke butikk. Faktisk har han tre hatter på seg. Vi starter med den første:

– Jeg og fire andre kamerater med erfaring fra kultur- og næringsliv bestemte oss for å kjøpe Puskas Musikk i sommer. Puskas selv skulle legge ned etter 30 år. Vi syntes det var for galt at butikken skulle forsvinne. Den gikk rundt, selv om den da lå litt tilbaketrukket i et kjøpesenter og hadde begrenset åpningstid. Dermed så vi optimistisk på å overta.

Ekeland er altså daglig leder, en annen av eierne jobber der fast – som han gjorde på gamle Puskas – mens den tredje er der 30 timer i måneden. Å kjøpe en platebutikk i 2018 er mer fremtidsrettet enn det høres ut, for kvintetten har tenkt å tjene penger på langt mer enn cd- og vinylsalg. Løsningen er å ha et stort sortiment, der de skal tjene litt på alt.

DAB er en god venn

– Puskas skal selvsagt alltid ha vinyl, mye vinyl. CD-salget akkurat nå går også overraskende bra. Det er daglige salg. Folk orker ikke å bytte til DAB både på hytta, i båten og bilen. Noen klager over at vi ikke har den eller den utgaven, men det er ikke like lett å få tak i alt på CD. Det samme gjelder vinyl, enkelte album er rett og slett ikke trykt i det formatet, sier Ekeland.

Når du kommer inn i Puskas-lokalet, kan du velge å fortsette rett frem i musikkavdelingen. Til høyre ligger kafédelen. Det er et bevisst valg.

– Motivet med sjappa er at flere sanser skal tilfredsstilles. Puskas skal være en visuell wow-opplevelse. For noen er det en skatt å finne en platebutikk, og så er det opp til oss å gjøre skatten enda mer verdifull.

Barn får ekte vare

I musikkdelen selges det også instrumenter, hovedsakelig på introduksjonsnivå. Torgeir Ekeland mener at barn fortjener å lære seg musikk på skikkelige instrumenter, så de selger ingen leke-keyboard eller gitarer. De har også valgt å ikke ha noe i det øvre prissjiktet. Gitarene som henger på veggen på kontoret, er inne til reparasjon. Det tar Ekelands far seg av. Han er også en habil gitarist fra mange nordnorske band.

– Vi selger også rekvisitter til instrumenter, utstyr til hjemmestudio og så videre. Både kulturskole, skoler, barnehager og arrangører skal finne det de trenger hos oss. Vi ønsker også å få et bredt gaveutvalg, og vil etter hvert satse på bøker, t-skjorter og generelt musikkinspirerte varer.

Kafékos og konserter

Vil du bare ta en kopp te og en makron, går du til høyre. For det skal være mulig å gå på kafé uten å se en flis til en klarinett. Her er det også bygd en liten scene. Publikumskapasiteten er 32, og nylig var konserten med Aleksander Kostopoulos utsolgt til 250 kroner billetten. Lite og eksklusivt er også et konsept som fungerer.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Vi har budsjettert med at 18 prosent av omsetningen skal komme fra kafé- og arrangementsbiten. Vi samarbeider med den lokale restauranten Uno, og kaffen kommer fra Jørgens Kaffebrenneri i Alta. Det har ikke tatt av på kafé-biten, men vi har is i magen og tenker langsiktig. Vi har faktisk undervurdert verdien i folks ønske om å ta en øl her. Daglig spør folk om vi har fått bevilling, så vi håper den er på plass snart.

Puskas ser ikke på seg selv som en konkurrent til de andre konsertstedene i Alta, som City Scene og Barila.

Nerdekvelder

– Vi skal ikke bli en uteplass. Vi stenger daglig 20, eller klokken 23 ved konserter. Vi ser for oss at scenen kan brukes til alt fra bokopplesninger til gratis, faste platekvelder der vi nerder over et utvalgt album. Så er det også et ønske om å være et supplement til de andre scenene. Før band spiller der, kan de gjøre et lite sett hos oss.

Konsertene så langt har vært en suksess, og levende musikk er noe Torgeir Ekeland brenner for. Det preger også hans to andre hatter. Han er nemlig festivalsjef for Aronnesrocken. Det ansvaret har han hatt siden 2007. Festivalen i Alta har hovedsakelig lokale band på scenen, og arrangeres i august hvert år. Aronnesrocken har de siste årene booket nasjonalt store artister som trekkplaster for å få et større publikum til de lokale uetablerte musikerne. Overskuddet går til artist-stipender.

ISÁK første band i stallen

Management-bachelor fra LIPA i Liverpool og årene som bookingansvarlig for Studenthuset City Scene, kommer også godt med i den tredje rollen Torgeir Ekeland har.

33-åringen er nemlig også en av to eiere av Hedline, som også har base på Puskas. Det er et musikk- og produksjonsselskap i Alta, som representerer band, artister og andre utøvende kunstnere. Hedline er også kulturprodusenter.

– Sammen med Nicolai López registrerte jeg Hedline formelt i Brønnøysundregistrene påsken 2017. På samme dag som første band i stallen hadde jomfru-konserten sin i Kautokeino.

Bandet? Ingen ringere enn ISÁK, der Stjernekamp-aktuelle Elle Marie Hætta Isaksen er vokalist.

Alta IF møter RBK

– Jeg bestemte meg for at nå skal jeg satse hundre prosent på det jeg som tenåring lovte meg selv: Å få musikk fra Finnmark opp og frem for et publikum utenfor fylket. Puskas er én del, Aronnesrocken fortsetter jeg med og Hedline er en naturlig forlengelse. At vårt første band ble Isák, har vært utrolig gøy. Det var Nicolai som solgte inn Ella Marie til Stjernekamp, og det førte jo til tidenes tv-øyeblikk for samisk musikk.

Nå har ISÁK fått agentkontor i Norge og Sverige.

– Vi er på en måte Alta i 2.divisjon, en lokal talentutvikler. Nå har Rosenborg kommet på banen. Det er et naturlig steg videre for dem. For oss er det moro at vårt arbeid legges merke til, og at vi har vært med på å løfte et band fra ingenting til å bli interessant for de virkelig store aktørene i norsk musikkbransje.

Rap og Tundra Electro

Hedline jobber nå videre med sine andre band. I høst står utgivelser med SlinCraze og Tundra Electro for tur. De er i oppstartsfasen med Ozas, og booker konserter ved behov for artistene Petter Carlsen og Viktor Wilhelmsen.

– Jeg styrer Hedline herfra, mens Nicolai har flyttet til Østlandet og jobber med kunst- og eventproduksjoner. Vi har mer enn nok å gjøre, men er selvsagt alltid på utkikk etter nye spennende prosjekter og talenter.

Klokka nærmer seg 11, inn døra kommer Thomas Katten Gladsøe. En av medeierne, til daglig på jobb som driftsansvarlig på City Scene. Nå tar han noen timer på egen arbeidsplass. Han var aldri i tvil om å bruke noen av sparepengene på å kjøpe seg inn.

– Helt fra jeg kom fra Namsos for 15 år siden, har Puskas vært viktig for meg. Butikken har vært og skal være en hjørnestein i Altas musikkliv. Det er her du skal møte folk som har lyst til å snakke om og høre på musikk. Vi skal være en hub og et naturlig møtested i regionen.

Konsertene vil aldri dø

Han er også overrasket over CD-salget. Selv har han kvittet seg med det meste, men har tatt vare på musikk han aldri tror vil strømmes. Som fotballsanger fra Norsk suppporterallianse, der særlig Ranheim og FK Lofoten skiller seg ut.

Torgeir Ekeland er ikke i tvil om hvordan veien videre ser ut for musikkbransjen. Folk vil ha en konsertopplevelse. Strømming kan aldri erstatte livebiten.

– Det er ingen artister som lever av det fysiske platesalget. Akkurat nå er det to typer artister; strømme- og liveartister. Jeg synes et fåtall lykkes med begge deler. For meg er det viktigst å lykkes på scenen. Der er du naken og blir lett avslørt. Det er her kampen om hjertene til virkelige fans ligger.

Selv har han ingen ambisjoner i den retningen. Torgeir Ekeland bruker intensiteten sin bak scenen.

– Jeg er med i et band, og det er artig å spille. Å øve mange timer om dagen er derimot helt uaktuelt!

PS: Stauts by:Larm og Finnmark nå?

– De siste 15 årene har mange Finnmarksband spilt på by:Larm. Det har vært gode år, og det har vært dårlige. Nå gjør i hvert fall vi det vi kan for å legge til rette for neste store artist eller band fra Finnmark.

Til slutt gir han oss en oversikt over hva det er verd å lytte til fra fylket:

Ekelands 10 favoritter fra Finnmark:

Elle Marja Eira/Snoweye: Spennende samisk artist, i Snoweye lager hun musikk med John Paul Jones (!).

I Eksil: Punkrock fra Hammerfest med ærlige tekster og energisk liveshow.

ISÁK: Det største popfenomenet fra Finnmark på veldig, veldig mange år

Krønsh: Psykedelisk rock inspirert av 60- og 70-tallet.

NorthKid: Morsom gjeng som begynner å finne seg selv med catchy pop

Ondt Blod: Et av landets aller, aller beste hardrock-band

Petter Carlsen: Soloartist med imponerende katalog og merittliste i inn- og utland.

Pil & Bue: Energis rockeduo med Petter Carlsen på vokal

SlinCraze: Rapper i Norgestoppen, én hit unna de største scenene.