ØVER UNDER BUE I BUA: Frå salen som sju kulturforeninger i Ringsaker gikk saman om. Ringsaker Kulturråd arbeidde lenge med å få til eit eigna øvingslokale for kor og korps i søndre Ringsaker, ifølgje Kulturrom.(Foto: Kulturbua)

Regjeringa set konsert- og øvingsrom under lupa

03.02.2026
- Red.

Regjeringa startar arbeid med kulturarenastrategi.

Regjeringa setter i gang arbeid med ein nasjonal strategi for kulturarenaer. Målet er fleire opne, tilgjengelege og inkluderande kulturarenaer i heile landet, og dermed meir deltaking, fellesskap og sterke lokale kulturliv, skriv Kultur- og likestillingsdepartementet i ei pressemelding.

– Enten du spelar trompet eller syng i kor: lokala du øver og framfører i burde vere godt tilpassa. Diverre er det mange kulturarenaer som ikkje er det. Det vil vi gjere noko med. For kulturarenaer er viktige for fellesskap, tryggleik og tilhøyrsle. Difor skal vi no lage ein strategi som vi tek sikte på å lansere i 2027, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturminister Lubna Jaffery. (Foto: Stortinget)

Kulturarenastrategien skal ta utgangspunkt i utfordringane med dårleg tilpassa lokale og sjå på korleis eksisterande bygg og lokale i større grad kan takast i bruk til kulturføremål. Strategien skal òg vurdere korleis regelverk og statlege verkemiddel kan innrettast slik at dei i større grad støttar utvikling og bruk av kulturarenaer lokalt og regionalt.

– Vi veit at mange kulturmiljø må klare seg med lokale som eigentleg ikkje er eigna. Gjennom dette arbeidet ønskjer vi å gi kommunar og fylkeskommunar betre verktøy til å utvikle og ta i bruk kulturarenaer, og samtidig bidra til meir effektiv bruk av ressursane som allereie finst, seier kultur- og likestillingsministeren i pressemeldinga frå Kultur- og likestillingsdepartementet.

Arbeidet vil sjå både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet under eitt, med utgangspunkt i at dei i stor grad deler arenaer og infrastruktur lokalt.

 

arenapolitikkKultur- og likestillingsdepartementetkultur- og likestillingsminister Lubna JafferykulturarenakulturarenastrategiKulturarenastrategienKulturromØvingslokaler

Svømmehallen i Bodø, tegnet av arkitektene BergerudUstad+

– Framtidas kulturlokaler er allerede bygget!

– En oppvåkning i interessen for å omforme bygninger til ny bruk. Norske kommuner i økonomisk skvis blir bedt om...

Gymsalen på Vormsund Ungdomsskole, et av mange øvingslokaler Norsk musikkråd ha målt akustikken Foto: Leif Kulsrud

Det blir ISO-standard for øvingsrom

Norsk standard vil ligge til grunn, og Jon G. Olsen i Akershus musikkråd skal lede den internasjonale prosjektgruppa.

Kulturrom får hele 21 millioner kroner i økt bevilgning.

Storsatsing på kultur i hele Norge: – Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier daglig leder i Kulturrom

Regjeringen styrker Kulturrom med hele 21 millioner kroner – det største tilskuddet siden oppstarten.

Blåmann Blåmann bestod av Odd Nordstoga, Asgaut H. Bakken, Silje Hegg og Lars Underdal. Platecoveret fra 2001 ble designa av Magnus Rakeng.

Frå CD til Spotify til LP?

KRONIKK: Er du ein av dei som set pris på å få tilgang til ein slått eller eit stev på...

Marte Wulff og Charlotte Qvale under Nyttårsløfter for Gaza – Oslo Konserthus

Nyttårsløfter til Gaza: Musikk, solidaritet og kjærlighet

– Jeg sjekker på hvilken side artistene står før jeg kjøper plater og konsertbilletter. Jeg vil ikke bruke pengene mine...

Hedvig Mollestad trio

Hedvig Mollestad Thomassen: Fra gitarist til bestillingskomponist

Parallelt med slipp av Hedvig Mollestad Trios sjette plate på sju år, ble hun lansert som komponisten av Tingingsverket til...