Storsatsing på kultur i hele Norge: – Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier daglig leder i Kulturrom

Regjeringen styrker Kulturrom med hele 21 millioner kroner – det største tilskuddet siden oppstarten.

Fredag 9. mai kom den spektakulære nyheten: Regjeringen tar grep for å løfte kulturlivet over hele landet – og gjennomfører nå den største styrkingen av Kulturrom noensinne.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery kunne avsløre at Kulturrom får hele 21 millioner kroner i økt bevilgning – en satsing som løfter ordningens totalramme til 86 millioner kroner i 2025.

Tilskuddet, som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, skal brukes til å utvikle flere øvingsrom, fremføringsscener og lokale møteplasser – og gi både små og store kulturaktører nye muligheter til å blomstre. Satsingen skal sikre at flere får oppleve og utøve kultur der de bor.

– Mange bygg står tomme eller forfaller. Når kulturaktører gir dem nytt liv, skaper vi bærekraftige løsninger – og nye muligheter for aktivitet, fellesskap og kultur, sa Jaffery da hun slapp nyheten foran lokale kulturaktører i Bergen.

Gir liv til bygg – og lokalsamfunn

– For oss betyr denne økningen at vi kan gjøre mer for flere. Vi får mulighet til å bidra tidligere inn i prosjekter og være med på å utvikle gode øvingsrom og scener helt fra start – med både rådgivning og tilskudd, sier daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen.

Det er behov for flere produksjonsarenaer og møteplasser rundt omkring i landet, mener Sørensen. Det å transformere eksisterende bygg til levende kulturarenaer er noe av det mest verdifulle som kan gjøres for lokalt kulturliv, og gode lokalsamfunn.

– Da vi nylig besøkte en gammel brannstasjon i Bergen, ble det tydelig hvor viktige slike initiativ er. Her vil lokale ildsjeler i bydelen gjøre dette om til et nabolagshus med en kulturscene og øvingsrom, sier Sørensen og legger til:

– Med økte midler kan vi hjelpe i gang initiativer som ellers kanskje aldri ville blitt noe av.

En katalysator for kultur over hele landet

Kulturrom er en nasjonal tilskuddsordning som skal være en utløsende og avgjørende faktor for å skape gode scener, øvingsrom og produksjonslokaler for musikk, teater og dans – uavhengig av sjanger, alder eller nivå.

Målet er klart: Styrke det lokale kulturlivet, fremme bærekraftig stedsutvikling, og gjøre kulturen til en kraft for grønn omstilling og fellesskap.

Kulturrom oppfordrer nå lokale aktører over hele landet til å begynne å på en søknad til neste hovedsøknadsfrist 1. september eller til Grønnere investeringer (løpende frist).

– Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier Sørensen. Som minner om at Kulturrom også kan være en rådgiver og sparringspartner.