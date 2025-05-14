Kulturrom får hele 21 millioner kroner i økt bevilgning. (F.v: Tora de Zwart Rørholt (SHIFTIT), Ivar Vogt (USF Verftet), Karen Sofie Sørensen (Kulturrom), Eva Rowson (Bergen Kjøtt), Lubna Jaffery (Kultur og likestillingsminister), Sveinung Myrjord (Haukås Rockeakademi), André Torsvik (Paradis Skolekorps), Christian Lund (Give Music A Chance) og Michelle Badiane (AKKS Bergen) )

(Foto: Cecilie M. T. Thorkaas)

Mangfold og inkludering

Storsatsing på kultur i hele Norge: – Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier daglig leder i Kulturrom

Publisert
14.05.2025
Skrevet av
Johanna Holt Kleive

Regjeringen styrker Kulturrom med hele 21 millioner kroner – det største tilskuddet siden oppstarten.

Fredag 9. mai kom den spektakulære nyheten: Regjeringen tar grep for å løfte kulturlivet over hele landet – og gjennomfører nå den største styrkingen av Kulturrom noensinne.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery kunne avsløre at Kulturrom får hele 21 millioner kroner i økt bevilgning – en satsing som løfter ordningens totalramme til 86 millioner kroner i 2025.

Tilskuddet, som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, skal brukes til å utvikle flere øvingsrom, fremføringsscener og lokale møteplasser – og gi både små og store kulturaktører nye muligheter til å blomstre. Satsingen skal sikre at flere får oppleve og utøve kultur der de bor.

– Mange bygg står tomme eller forfaller. Når kulturaktører gir dem nytt liv, skaper vi bærekraftige løsninger – og nye muligheter for aktivitet, fellesskap og kultur, sa Jaffery da hun slapp nyheten foran lokale kulturaktører i Bergen.

Daglig leder i Kulturrom Karen Sofie Sørensen og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. (Foto: Cecilie M. T. Thorkaas)

Gir liv til bygg – og lokalsamfunn
– For oss betyr denne økningen at vi kan gjøre mer for flere. Vi får mulighet til å bidra tidligere inn i prosjekter og være med på å utvikle gode øvingsrom og scener helt fra start – med både rådgivning og tilskudd, sier daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen.

Det er behov for flere produksjonsarenaer og møteplasser rundt omkring i landet, mener Sørensen. Det å transformere eksisterende bygg til levende kulturarenaer er noe av det mest verdifulle som kan gjøres for lokalt kulturliv, og gode lokalsamfunn.

– Da vi nylig besøkte en gammel brannstasjon i Bergen, ble det tydelig hvor viktige slike initiativ er. Her vil lokale ildsjeler i bydelen gjøre dette om til et nabolagshus med en kulturscene og øvingsrom, sier Sørensen og legger til:

– Med økte midler kan vi hjelpe i gang initiativer som ellers kanskje aldri ville blitt noe av.

En katalysator for kultur over hele landet
Kulturrom er en nasjonal tilskuddsordning som skal være en utløsende og avgjørende faktor for å skape gode scener, øvingsrom og produksjonslokaler for musikk, teater og dans – uavhengig av sjanger, alder eller nivå.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Målet er klart: Styrke det lokale kulturlivet, fremme bærekraftig stedsutvikling, og gjøre kulturen til en kraft for grønn omstilling og fellesskap.

Kulturrom oppfordrer nå lokale aktører over hele landet til å begynne å på en søknad til neste hovedsøknadsfrist 1. september eller til Grønnere investeringer (løpende frist).

– Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier Sørensen. Som minner om at Kulturrom også kan være en rådgiver og sparringspartner.

