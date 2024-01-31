Kulturrom lyser ut 10 millioner kroner i satsing på grønnere investeringer. – Vi vil gjøre det enklere å få tilskudd til å reparere eller leie inn i en oppstartsfase, sier daglig leder Karen Sofie Sørensen.

Tirsdag var et godt knippe kulturaktører samlet på Kloden teater på Økern i Oslo, en arena for scenekunst og de unge. Det var Kulturrom, tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler, som stod bak møtet, der de lanserte sitt nye, grønne grep for kultursektoren: Omprioritering av av midler for å stimulere sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr.

Kulturrom fordeler over 50 millioner kroner i året til kulturlokaler over hele landet. Nå øremerker de 10 av disse millionene til ordningen for grønnere investeringer. Søknadsskjemaet åpnet i dag, og har løpende søknadsfrist.