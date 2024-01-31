Fra venstre: Terje Svindseth - leder i BUL Oslo, Magni Hjertenes Flyum - Noregs Ungdomslag, Hilmar Bergendahl Larsen - teknisk ansvarlig på Parkteatret, Karen Sofie Sørensen - daglig leder i Kulturrom, Kyrre Heldal Karlsen- lysdesigner og scenograf, Lubna Jaffery - kultur- og likestillingsminister, Linnea Elisabeth Vågen Svensson - Grønt veikart, Ådne Sekkelsten - Kloden teater, og Anders Borchgrevink - teknisk ansvarlig på Kloden teater.(Foto: Dag Sverre Sandven/Kulturrom)
Kulturrom lyser ut 10 millioner kroner i satsing på grønnere investeringer. – Vi vil gjøre det enklere å få tilskudd til å reparere eller leie inn i en oppstartsfase, sier daglig leder Karen Sofie Sørensen.
Tirsdag var et godt knippe kulturaktører samlet på Kloden teater på Økern i Oslo, en arena for scenekunst og de unge. Det var Kulturrom, tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler, som stod bak møtet, der de lanserte sitt nye, grønne grep for kultursektoren: Omprioritering av av midler for å stimulere sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr.
Kulturrom fordeler over 50 millioner kroner i året til kulturlokaler over hele landet. Nå øremerker de 10 av disse millionene til ordningen for grønnere investeringer. Søknadsskjemaet åpnet i dag, og har løpende søknadsfrist.
– Dette skal være en fleksibel ordning som skal treffe bredt, sier daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen. – Både frivillige og profesjonelle aktører kan få utløst ressurser til å se på alt fra ombruk av lokaler og utstyr, gjenbruk av materialer – til systematisering av interne rutiner for vedlikehold og dele kunnskap med andre. Vi vil få mulighet til å gi tilskudd til de som ikke kjøper nytt utstyr, men heller gjøre det enklere å få tilskudd til å reparere eller leie inn i en oppstartsfase.
Sørensen understreker at dette er en varig satsing.
– Vi håper å få inn så mange gode søknader at vi må prioritere en større andel av midlene i denne potten i årene framover. Hvis vi skal nå klimamålene må sirkulære prinsipper bli integrert i alle deler av enhver virksomhet – og kjøp av nytt må være unntaket.
Også kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery var til stede, og roste sektoren for selv å ta initiativ til å sette handling bak ord for en grønn omstilling i kulturlivet:
– Tilskuddsordningen «Grønnere investeringer» er et bidrag til det grønne skiftet som ikke går på bekostning av kvaliteten i produksjon og formidling av kunst og kulturuttrykk, men tvert imot spiller på lag med kunst- og kultursektorens evne til innovasjon, nytenkning, og grønne engasjement.
Kloden var ikke et tilfeldig sted for markeringen. De har valgt en sterk miljøprofil for pilotscenen de driver og i planene for nytt bygg, forteller Kulturrom i en pressemelding.
Teatersjef Ådne Sekkelsten utdyper:
– Vi har satt oss høye mål for Kloden Teater, og ikke minst når det kommer til miljø og bærekraftige løsninger, god sirkulærøkonomi og gjenbruk i både byggeprosess, drift og teknisk utstyr. Jeg mener det er viktig at det kan stilles forventninger til kultursektoren om grønne investeringer, samtidig med at det også opprettes insentiver og tilskudd for å nå målene for det grønne skiftet. Den nye ordningen gjennom Kulturrom er strålende nyheter for oss som virkelig vil satse og finne gode, bærekraftige løsninger – og at vi i enda større grad kan bidra til å redusere teaterets klimaavtrykk.
Blant de oppmøtte var også Linnéa Elisabeth Svensson, prosjektleder for Grønt veikart, et initiativ for å sikre bærekraft i kultursektoren.
– Små midler som hjelper folk i gang kan gjøre dem selvdrevne. Det er ofte så lite som skal til for å innse at dette var ikke så vanskelig likevel. Små tilskudd kan utløse varig endring!