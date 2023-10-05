Et par dager før Bylarm-festivalen sto Mira Svartnes Thorsen foran EU-kommisjonen for å presentere en europeisk rapport om bærekraft i kulturlivet. Her er de også opptatt av systemendringer og strukturer i bransjen, fortalte hun:
– Næringsstrukturen i de fleste bransjer er blitt ganske rigid, og det trengs en endring, en regulator. Det er bryggeriet som leverer meg plastglass – det er de som leverer søppelet. Polluter pays-prinsippet har vi mistet litt.

Men i tillegg til å peke oppover og stille krav til systemendringer fra myndighetene må vi ikke glemme hvilken påvirkningskraft kulturen har i samfunnet, påpekte Svartnes Thorsen.
– Vi har tilgang på så mange med kultur, musikk, teater, dans, film og så videre. Den spalteplassen må vi bruke også.