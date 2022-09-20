Keychange søker nye deltakere til mentorprogram

Internasjonalt mentorprogram for kvinner og underrepresenterte i musikkbransjen.

Keychange er et nettverk som støtter kvinner og kjønnsminoritetskunstnere – og innovatører i musikkbransjen. Via presentasjoner, paneler, workshops, veiledning og kreative økter skal deltakerne jobbe mot et videre trinn i sin karriere.

De søker nå etter det de kaller «ekaepsjonelle kunstnere og musikkbransjeutøvere som er klare for neste nivå».

Flere norske festivaler er med i nettverket, samt noen scener og ett plateselskap (Made records), og kan dermed bli vertskap for «menteene» som altså kan inkludere folk som satser på karriere i apparatet eller i kunsten i seg selv. To av de norske ambassadørene er artistene Aurora og Samsaya.

Det årelange programmet finner sted på 13 festivaler over hele Europa og Canada, inkludert to fulle nettverkstreff i februar og september, skriver Keychange på sine nettsider. I tillegg til å eksportere muligheter, hjelper Keychange talentutviklingsprogrammet deltakerne til å komme til neste trinn i karrieren gjennom målrettet opplæring.

Etter å ha hatt søknadsportalen åpen i to måneder, stenger de for søknader 28. september. Om søknadsfrist og mer info på Keychange sine nettsider.