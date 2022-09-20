Keychange x Jordan

Keychange i norsk regi, her i Jordan, med blant andre artist Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.), Amira Morstaq (manager og DJ), og Lara Khoury (Sony Music Middle East), på konferanse.(Foto: Tom Hansen)

Keychange søker nye deltakere til mentorprogram

20.09.2022
- Red.

Internasjonalt mentorprogram for kvinner og underrepresenterte i musikkbransjen.

Keychange er et nettverk som støtter kvinner og kjønnsminoritetskunstnere – og innovatører i musikkbransjen. Via presentasjoner, paneler, workshops, veiledning og kreative økter skal deltakerne jobbe mot et videre trinn i sin karriere.

De søker nå etter det de kaller «ekaepsjonelle kunstnere og musikkbransjeutøvere som er klare for neste nivå».

Flere norske festivaler er med i nettverket, samt noen scener og ett plateselskap (Made records), og kan dermed bli vertskap for «menteene» som altså kan inkludere folk som satser på karriere i apparatet eller i kunsten i seg selv. To av de norske ambassadørene er artistene Aurora og Samsaya.

Det årelange programmet finner sted på 13 festivaler over hele Europa og Canada, inkludert to fulle nettverkstreff i februar og september, skriver Keychange på sine nettsider. I tillegg til å eksportere muligheter, hjelper Keychange talentutviklingsprogrammet deltakerne til å komme til neste trinn i karrieren gjennom målrettet opplæring.

Etter å ha hatt søknadsportalen åpen i to måneder, stenger de for søknader 28. september. Om søknadsfrist og mer info på Keychange sine nettsider.

Flere saker

Marit Soldal (DJ Soldal), Anniken Jess Iversen (Anana), Sara Angelica Spilling (Sara Angelica), Kine Sandbæk Jensen (Pieces of Juno) Foto:

Synliggjør kvinner i en mannstung sjanger

Plateselskapet og kollektivet KOSO feirer ett år. Gjennom økt synlighet og bevisstgjøring skal de være del av å fremme kvinner...

Nominert for ny musikk: Peter Herresthal (t.h.) sammen med dirigent Mao Takacs og komponist Saariaho. Produsent Hans Kipfer redigert inn øverst til venstre

Grammynominert og glad fiolinist

– Dette var prikken over i-en! Peter Herresthal og Oslo Filharmonien er nominert til Grammy for samtidig musikk av Kaija...

Konsert – De unges orkesterforbund Foto: Yngve Vogt

Rydd i eget rot!

Krav til korrekt registrering og dokumentasjon av medlemstall burde overhodet ikke være nytt for Musikk i Skolen, skriver Terje Winther...