Derfor spiller Sondre Justad fire konserter på Sentrum scene i år

Hovedpersonen gleder seg, men trenger Oslo en klubb med kapasitet mellom Sentrum og Spektrum?

For et par uker siden skrev Sondre Justad følgende på Facebook:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsondrejustad%2Fposts%2F1091494291010366&width=500

Det startet med albumslipp i april, fulgt av konserter for to utsolgte hus på Sentrum Scene. Den store etterspørselen i hovedstaden førte til at en tredje konsert samme sted ble annonsert til 24. november.

Også denne ble fort utsolgt.

– Da festivalrunden var over måtte vi sette den fjerde konserten i år på Sentrum, sier Thomas Olavsen, som booker for blant andre Sondre Justad.

– Måtte? Er ikke det en fest for både artisten selv og for deg som bookingangent?

– Det er klart det er utrolig moro. Men vi er samtidig veldig opptatt av at artister ikke må vokse alt for fort. Men hovedsakelig er dette selvsagt stort, sier Olavsen.



Minner om større band

Den unge nordlendingens tiltrekningskraft på Oslo-publikumet minner Olavsen om andre store, norske popkometer som Kaisers Orchestra og Karpe Diem.

– Ja, han nærmer seg. Og husk at Justad jo ikke har gjort Sentrum Scene før i år.

Olavsen har ikke har glemt dagen da Justad kom inn av døra med demo for bare fire år siden. Med den farten Justads karriere har nå, er det i følge Olavsen viktig å ikke gjøre alt for mye.

– I fjor gjorde han 30 festivaler. I år har vi vært litt mer strategiske og holdt det nede på 11, sier han.

Blant annet settes det ikke flere festivaler i samme distrikt.

Mangler mellomstørrelsen

– Men hvorfor fire konserter på Sentrum Scene? Det finnes jo en større scene i Oslo. Får vi snart oppleve Sondre Justad i Oslo Spektrum?

– Spektrum har så langt ikke vært noe mål. Vi prøver å skynde oss sakte og legge lange planer, sier Olavsen, og forteller at han nettopp kom fra et møte med andre fra apparatet rundt Justad der diskusjonen gikk om hvor han skulle være fire år fram i tid.

– Mangler Oslo en scene med publikumskapasitet mellom Spektrum og Sentrum?

– Ja, det syns jeg. Jeg skulle ønske at det fantes et fint sted med atmosfære og kapasitet på ca. 3500. Det skulle ikke forundre meg om noen sitter med planer om noe slikt, sier Thomas Olavsen.

Ser ikke behovet

Sentrum Scene drives av Auditorium, hvor Roar Guldbrandsen har det daglige lederansvaret. I tillegg til Sentrum driver Auditorium også Rockefeller og John Dee. Guldbrandsen avviser behovet for enda en stor scene i Oslo. Det er det rett og slett ikke forretningsmessig grunnlag for, i følge Guldbrandsen.

– Jeg er åpenbart både partisk og subjektiv i dette spørsmålet, men jeg er krystallklar på at den eksisterende infrastruktur på konsertscenene i hovedstaden er et mer enn godt nok tilbud for publikum og arrangører. Rent kommersielt skal det mye til om Oslo skulle kunne fylle enda en stor sal med nok innhold til at det skulle bli regningssvarende, og uten at allerede eksisterende scener og arenaer ville få en betydelig reduksjon i sin aktivitet.

Guldbrandsen viser til art Sentrum Scene fortsatt har et stort antall ledige dager gjennom et år og mye ubrukt kapasitet. Han mener at det samme gjelder Oslo Spektrum.

Klubbvalget avhenger av konseptet

Når en artistsom har «god tilgang til det norske markedet og hovedstadens ulike konsertarenaer“ velger Sentrum Scene, mener Guldbrandsen at det bunner i hva artisten ønsker å oppnå, og hva slags konsept artisten formidler.

– Vi tror ikke at en ny scene vil skape sitt eget innhold, men heller at den i stor grad ville måtte konkurrere om eksisterende aktivitet, sier han og legger til at Auditorium har mer enn nok med å forsøke å fylle dagene på de tre scenene selskapet drifter.

– Derfor har vi heller ikke noen planer om å utvide med nok en scene, avslutter Guldbrandsen.

Planene klare

Likevel, rett nede i gata, i storstua Oslo Spektrum, legger daglig leder Wiggo Schie i Oslo Spektrum Arena AS sine planer.

I første omgang handler det om å lage inngang til konsertscenen fra Stenersgata. Det vil i følge Schie gi mer klubbatmosfære, lette tilgang for rullestoler og ikke minst unngå at publikum må gå rundt hele bygget innvendig for å komme til tribuneområdet. Dette skal etter planen spare utgifter til renhold og sikkerhet.

– Hvis du fyller Sentrum to ganger, så syns jeg vi skal snakke sammen, er hans kommentar til Ballades spørsmål om et eventuelt “kapasitetshull” i Oslos klubbmarked.

Schie viser til at omrigging av den store salen lager et mindre lokale med plass til ca. 3000, en kapasitet som gjerne utvides gradvis hvis billettsalget tar av.

Men nå er også planleggingen av scene nr. to i Oslo Spektrum i full gang.

– Vi skal laget et kongressenter i et påbygg mot Oslo Plaza hvor det blir plass til 3000 gjester, sier han.

Schie drømmer om å huse en norsk artist i denne salen og et stort internasjonalt navn i store Oslo Spektrum på samme kveld.

Kongressenteret er i følge Schie ferdig tegnet, nå står det om å få godkjennelse.

Varmt artisthjerte

For Sondre Justad selv var ikke Spektrum noe alternativ, i hvert fall ikke denne gang. Han kan allerede slå fast at 2018 blir et godt år, for å si det mildt.

– Det hele føles litt absurd, men også naturlig. Det er jo dette jeg har hatt lyst til hele livet, sier Justad.

Han besøkte Oslo første gang da han var 13 år, og har bodd der fra han fylte 23 år.

– Jeg har en sterk dragning mot byen. Det som har skjedd og som skal skje i høst varmer i hjertet.

Han er klar over at det å være nordlending i hovedstaden ikke alltid har vært like lett.

– Man skal ikke lenger tilbake enn 30 år før det sto i boligannonsene at nordlendinger og pakistanere var uønsket.

At han gønner på ut året, og velger å gi publikum maksimalt, også i antall konserter, handler også om at det så blir en stund til han gjør konserter igjen.

– Det blir en stund til neste gang. Etter dette skal jeg fokusere på å lage ny musikk og hente ny inspirasjon til nye show. Jeg skal reise rundt å se konserter, teater og ballett, hadde jeg tenkt.