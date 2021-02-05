Komponist, musiker og produsent Bjarne Kvinnsland

(Foto: Leif Haglund)

InnleggKoronakrisen

Hvorfor er ikke politikere mer konkrete?

Publisert
05.02.2021

INNLEGG: Her er 10 konkrete ideer, alle sammen enkle, tilpasset smittevinduet vi er inne i nå, og de er meget billige. Gjennomfør dem nå! Raja og Trettebergstuen, det er bare å ringe – vi er helt klare.

Av musiker, komponist og produsent Bjarne Kvinnsland

Jeg forstår at politikere skal lage danseplattingen, og at det er vi som kunstnere som skal fylle den med innhold. Min far (som var administrerende direktør i et finanskonsern) sa til meg en gang at skal du tjene penger, så må du være nær der pengene kommer fra.

Nå har denne krisen tydelig vist at skal du ha noe utbytte av krisepenger fra Staten og Kulturrådet, så må du også være nær pengene. Det er mange som skal ha penger før det drypper noe ned på de som står nederst på rangstigen. De som står svakest er frilansmusikere, -dansere og -skuespillere. De får ikke lønn når arrangement blir avlyst.

Hvorfor ikke bruke denne tiden til å vurdere hvordan et institusjonalisert kulturliv bruker samfunnets felles verdier. Kanskje vi kan lage noen nye strukturer, spilleregler og muligheter. Nå er virkelig tida inne for å utvikle nye arbeidsplasser for kunstnere i alle fylker i Norge.

Her er 10 kjappe ideer, gjennomfør dem nå. De er alle enkle og tilpasset det smittevinduet vi nå er inne i. Når vi her nede på dansemattene hører hvilke beløp folk brer om seg med, så er alle disse 10 ideene meget billige. Raja og Trettebergstuen, det er bare å ringe! Vi er helt klare.

10 MUSISKE KORONAIDEER SOM LETT KAN BLI GJENNOMFØRT:
Noen tenker at det ikke er så farlig med musikklivet. Vi stoler på at vitenskapen skal løse pandemien, men vi trenger musikken for å komme oss gjennom denne krisen. Vi trenger mer enn materialisme. Vi trenger håp, undring og optimisme som musikken kan gi oss.

1. Send 100 arbeidsløse komponister og lydteknikere rundt i Norge for virkelig å dokumentere lyden av Norge med gode mikrofoner og en systematisk ide.

2. Lag en ordning slik at de kjipe begravelsene med få folk kan bruke de beste frilansmusikere som står uten noe å gjøre.

3. Spill inn norsk musikk i alle genre, bruk tomme kirker og gode lydstudioer. Nå er alle de beste musikerne hjemme, og ikke på turné verden rundt.

4. Bruk mer levende musikk i de overførte gudstjenestene på nett, dette gjelder selvsagt alle tros- og livssyn.

5. Inviter komponister og musikere rett inn i nettundervisningen, i hele løpet fra grunnskole til universitet.

6. Inviter musikere hjem til hjemmekonserter.

7. Sett sammen gode kohorter med ensembler og band med nyutdannede musikere, gi dem veiledning i musikkbransjen, og gi dem øvingsrom og muligheter for å bli hørt.

8. Bruk musikere for å utvikle teknologi og innovasjon som gjør lyden over internett bedre.

9. Norge har utviklet et veldig godt undervisningssystem for unge musikere. Nå er vi ferd med å miste to årskull med barn som ikke får den undervisningen de trenger for å bli gode. Prioriter dem! I musikklivet er det slik at de beste lærerne og musikerne helst vil undervise barn, la dem få lov til å gjøre det.

10. Eller bare bruk litt resurser på ideer som aldri hadde blitt gjennomført hadde det ikke vært for det helvetes jævlige drittviruset!

Bjarne Kvinnsland

Relaterte saker

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

Seks forslag til hva Raja bør gjøre nå

INNLEGG: Vi er i februar 2021. Kulturlivet står uten noen som helst ordning. Uten forutsigbarhet for framtida. Med en kulturminister...

Musiker og komponist Øyvind Skarbø med bestillingsverket Skarbø Skulekorps under Nattjazz i Bergen

Lyden av gjenåpning

INNLEGG: I åpningen av samfunnet vil mange være klar for musikk, konsert og fellesskap. Det regjeringen gjør nå for musikklivet,...

Det var tider, det: Ane Bjerkan spiller med trio på festival i Loggia, Tsjekkia

I kø for å spille når «alt» åpnes

– Jeg lever marginalt for å få råd til å lage det jeg har lyst til. Det er tøft nok å...

Festivalsommeren som uteble: Stavernfestivalen er blant dem som søker staten om millioner etter pålagt avlysning

Ikke famle i mørket

LEDER: Myndighetene har muligheten til å gi kultursektoren større forutsigbarhet i pandemiens andre år. Bruk den.

Flere saker

Stillbilde fra Casino Steels In Love Alone

Ballade video: Forelsket og alene

Ta en titt og en lytt på Complete Mountain Almanac, Maggie, Velcro Dog, Erling Ramskjell og Eva Trones, Inger Nordvik,...

Hans Ole Rian

Hans Ole Rian ny styreleder i Samspill

Creo-lederen rykket opp etter årsmøtet tidligere i måneden.

Länsmann Karlsen Lavre

Samisk på kjent italiensk biennale

Spiller på «utstillingsvindu» for ung, samisk musikk og kunst på Veneziabiennalen.