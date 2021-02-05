Hvorfor er ikke politikere mer konkrete?

INNLEGG: Her er 10 konkrete ideer, alle sammen enkle, tilpasset smittevinduet vi er inne i nå, og de er meget billige. Gjennomfør dem nå! Raja og Trettebergstuen, det er bare å ringe – vi er helt klare.

Av musiker, komponist og produsent Bjarne Kvinnsland

Jeg forstår at politikere skal lage danseplattingen, og at det er vi som kunstnere som skal fylle den med innhold. Min far (som var administrerende direktør i et finanskonsern) sa til meg en gang at skal du tjene penger, så må du være nær der pengene kommer fra.

Nå har denne krisen tydelig vist at skal du ha noe utbytte av krisepenger fra Staten og Kulturrådet, så må du også være nær pengene. Det er mange som skal ha penger før det drypper noe ned på de som står nederst på rangstigen. De som står svakest er frilansmusikere, -dansere og -skuespillere. De får ikke lønn når arrangement blir avlyst.

Hvorfor ikke bruke denne tiden til å vurdere hvordan et institusjonalisert kulturliv bruker samfunnets felles verdier. Kanskje vi kan lage noen nye strukturer, spilleregler og muligheter. Nå er virkelig tida inne for å utvikle nye arbeidsplasser for kunstnere i alle fylker i Norge.

Her er 10 kjappe ideer, gjennomfør dem nå. De er alle enkle og tilpasset det smittevinduet vi nå er inne i. Når vi her nede på dansemattene hører hvilke beløp folk brer om seg med, så er alle disse 10 ideene meget billige. Raja og Trettebergstuen, det er bare å ringe! Vi er helt klare.

10 MUSISKE KORONAIDEER SOM LETT KAN BLI GJENNOMFØRT:

Noen tenker at det ikke er så farlig med musikklivet. Vi stoler på at vitenskapen skal løse pandemien, men vi trenger musikken for å komme oss gjennom denne krisen. Vi trenger mer enn materialisme. Vi trenger håp, undring og optimisme som musikken kan gi oss.

1. Send 100 arbeidsløse komponister og lydteknikere rundt i Norge for virkelig å dokumentere lyden av Norge med gode mikrofoner og en systematisk ide.

2. Lag en ordning slik at de kjipe begravelsene med få folk kan bruke de beste frilansmusikere som står uten noe å gjøre.

3. Spill inn norsk musikk i alle genre, bruk tomme kirker og gode lydstudioer. Nå er alle de beste musikerne hjemme, og ikke på turné verden rundt.

4. Bruk mer levende musikk i de overførte gudstjenestene på nett, dette gjelder selvsagt alle tros- og livssyn.

5. Inviter komponister og musikere rett inn i nettundervisningen, i hele løpet fra grunnskole til universitet.

6. Inviter musikere hjem til hjemmekonserter.

7. Sett sammen gode kohorter med ensembler og band med nyutdannede musikere, gi dem veiledning i musikkbransjen, og gi dem øvingsrom og muligheter for å bli hørt.

8. Bruk musikere for å utvikle teknologi og innovasjon som gjør lyden over internett bedre.

9. Norge har utviklet et veldig godt undervisningssystem for unge musikere. Nå er vi ferd med å miste to årskull med barn som ikke får den undervisningen de trenger for å bli gode. Prioriter dem! I musikklivet er det slik at de beste lærerne og musikerne helst vil undervise barn, la dem få lov til å gjøre det.

10. Eller bare bruk litt resurser på ideer som aldri hadde blitt gjennomført hadde det ikke vært for det helvetes jævlige drittviruset!