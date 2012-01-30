De 100 mektigste i bransjen

I følge Billboard.

Billboard Magazine har offentliggjort sin årlige liste over de 100 mektigste personene i musikkbransjen.

Øverst troner Live Nations sjef Irving Azoff.

Hans posisjon illusterer en større tendens, mener Billboard, nemlig at makten i musikkbransjen beveger seg bort fra plateselskapene og mer over til management og turné-siden. 23 av de 100 på listen driver med management eller turneer, mens 21 kommer fra plateselskaper.

To svensker

— Til syvende og sist er det artistene som har kontroll. Så den som har mest innflytelse på artistene, er den som har mest makt. Labelnes rolle har minket, i og med at de ikke kan generere like store inntekter for artisten som de kunne tidligere, sier en av advokatene fra underholdningsbransjen som har vært med å sette sammen listen til Billboard.

Det er ingen nordmenn på listen. Svenskene er representert med to: Spotifysjef Daniel Ek er ranket som nummer 29, og låtskriver Martin Karl «Max Martin» Sandberg er nummer 38.