Bergensbaserte Megaphonic Thrift har nylig sluppet sitt andre album. Låten «Moonstruck» er å finne på albumet, og har også fått en egen musikkvideo. Den er spilt inn på forskjellige steder rundt om i Bergen, og er laget av en regitrio som kaller seg Beehive.

