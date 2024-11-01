Musikkpris til journalist Bodil Maroni Jensen

Bodil Maroni Jensen er en av Ballades glitrende penner. Nå har hun fått velfortjent heder for sin særskilte innsats for norsk klassisk samtidsmusikk.

Fegerstens musikkpris er på 250 000 kroner, og ble tildelt musikkjournalist og forfatter Bodil Maroni Jensen på Musikkhøgskolen torsdag kveld.

Tusen takk for prisen! Så overraskende, overveldende, en herlig glede og en stor inspirasjon. Tusen, tusen takk!!, skrev hun på sin egen profil i sosiale medier.

Her kan du se en rekke artikler og samtaler skrevet og formidlet av Maroni Jensen.

Prisen deles normalt ut annethvert år, og går til en person som har gjort en spesiell innsats for norsk klassisk samtidsmusikk, opplyser Fegerstensstiftelsene.

Bodil Maroni Jensen har gjennom mange tiår formidlet musikk, skapernes og utøvernes refleksjoner og analyser rundt drivkraft og lidenskap, musikkens funksjon, vesen og samanhengskraft (som komponist Magnar Åm snakket om i samtale med Maroni Jensen). Og slik omtaler prisutdeler mottakeren:

Bodil Maroni Jensen var i 30 år musikkjournalist i NRK, før hun i 2015 valgte å satse på en frilanskarriere. Den friheten dette innebar, ga henne muligheten til å gi etter for en trang til å skrive lengre og mer dyptloddende tekster om emner som opptok henne. Dette gjaldt først og fremst samtidsmusikk og kvinnelige komponister i samtiden, som hun har skrevet for nettsteder som Ballade.no, Klassiskmusikk.com og Scenekunst.no samt Norges musikkhøgskole. Disse er også å finne på hennes eget nettsted Musikkjournalistikk.no, der hun presenterer nærmere 150 artikler.

Av kvinnelige norske komponister har hun skrevet en rekke artikler om blant andre Kari Beate Tandberg, Therese Birkelund Ulvo, Kristin Tjøgersen, Maja S. K. Ratkje, Natahasha Barrett og ikke minst Synne Skouen, som hun ga ut boken Den nysgjerrige lytter om i 2020. Hun har også skrevet flere artikler om russiske Sofia Gubaidulina og finsk-franske Kaija Saariaho. Sistnevnte har hun hatt et mangeårig engasjement for og intervjuet en rekke ganger helt siden 1980-tallet. For sin innsats er hun tildelt Norsk Komponistforenings Likestillingspris i 2021 og TONOs Formidlingspris i 2022.

13. september i år ble hennes nyeste bok, Stemmer i samtiden, utgitt på forlaget Solum Bokvennen. Der har hun dybdesamtaler med ti norske komponister av i dag, et nennsomt utvalg av kvinner og menn i ulike aldre og med svært forskjellige komposisjonsstiler. Boken er tilegnet Saariahos minne.

Her kan du lese mer og se hvilke norske komponister, musikere og billedkunstnere som har fått stipend fra Fegerstensstiftelsene i 2024.

