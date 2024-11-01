Bodil Maroni Jensen

Bodil Maroni Jensen var i 30 år musikkjournalist i NRK, før hun i 2015 valgte å satse på en frilanskarriere. Hun skriver for blant andre Ballade, Klassiskmusikk.com og Scenekunst.no. Torsdag kveld fikk hun pris for sin formidling av musikken, utøverne og opphaverne.(Foto: Morgane Fauconnier)

AktueltBransjen

Musikkpris til journalist Bodil Maroni Jensen

Publisert
01.11.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Bodil Maroni Jensen er en av Ballades glitrende penner. Nå har hun fått velfortjent heder for sin særskilte innsats for norsk klassisk samtidsmusikk.

Fegerstens musikkpris er på 250 000 kroner, og ble tildelt musikkjournalist og forfatter Bodil Maroni Jensen på Musikkhøgskolen torsdag kveld.

Tusen takk for prisen! Så overraskende, overveldende, en herlig glede og en stor inspirasjon. Tusen, tusen takk!!, skrev hun på sin egen profil i sosiale medier.

Her kan du se en rekke artikler og samtaler skrevet og formidlet av Maroni Jensen.

Prisen deles normalt ut annethvert år, og går til en person som har gjort en spesiell innsats for norsk klassisk samtidsmusikk, opplyser Fegerstensstiftelsene.

Bodil Maroni Jensen har gjennom mange tiår formidlet musikk, skapernes og utøvernes refleksjoner og analyser rundt drivkraft og lidenskap, musikkens funksjon, vesen og samanhengskraft (som komponist Magnar Åm snakket om i samtale med Maroni Jensen).

Og slik omtaler prisutdeler mottakeren:

Bodil Maroni Jensen var i 30 år musikkjournalist i NRK, før hun i 2015 valgte å satse på en frilanskarriere. Den friheten dette innebar, ga henne muligheten til å gi etter for en trang til å skrive lengre og mer dyptloddende tekster om emner som opptok henne. Dette gjaldt først og fremst samtidsmusikk og kvinnelige komponister i samtiden, som hun har skrevet for nettsteder som Ballade.noKlassiskmusikk.com og Scenekunst.no samt Norges musikkhøgskole. Disse er også å finne på hennes eget nettsted Musikkjournalistikk.no, der hun presenterer nærmere 150 artikler.

Av kvinnelige norske komponister har hun skrevet en rekke artikler om blant andre Kari Beate Tandberg, Therese Birkelund Ulvo, Kristin Tjøgersen, Maja S. K. Ratkje, Natahasha Barrett og ikke minst Synne Skouen, som hun ga ut boken Den nysgjerrige lytter om i 2020. Hun har også skrevet flere artikler om russiske Sofia Gubaidulina og finsk-franske Kaija Saariaho. Sistnevnte har hun hatt et mangeårig engasjement for og intervjuet en rekke ganger helt siden 1980-tallet. For sin innsats er hun tildelt Norsk Komponistforenings Likestillingspris i 2021 og TONOs Formidlingspris i 2022.

13. september i år ble hennes nyeste bok, Stemmer i samtiden, utgitt på forlaget Solum Bokvennen. Der har hun dybdesamtaler med ti norske komponister av i dag, et nennsomt utvalg av kvinner og menn i ulike aldre og med svært forskjellige komposisjonsstiler. Boken er tilegnet Saariahos minne.

Her kan du lese mer og se hvilke norske komponister, musikere og billedkunstnere som har fått stipend fra Fegerstensstiftelsene i 2024.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Bodil Maroni JensenFegerstens stiftelserformidlingsprismusikkjournalistikkmusikkpris

Magnar Åm

«ditt avtrykk i tida». En samtale med Magnar Åm

Magnar Åm er komponist, organist, improvisasjonsmusiker – og lyriker i valg av titler. Lørdag 9. april fyller han 70 år....

Bodil Maroni Jensen Tonos formidlingspris

Formidlerpris til musikkjournalist og forfatter Bodil Maroni Jensen

Jensen trodde hun skulle intervjues om musikkjournalistikk, men ble i stedet overrasket med TONOs formidlerpris 2022. – I en tid...

Bodil Maroni Jensen NKF Likestillingspris

Komponistforeningens Likestillingspris til musikkjournalist Bodil Maroni Jensen

– Det er ingen grunn til at samtidsmusikken – et felt som skal være nyskapende og i front – skal...

