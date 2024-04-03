«LISE»: Konsertfilmen om Lise Davidsen på fri strømmetjeneste

«LISE» er en hybrid av konsert og film, filmet i operahuset i Bjørvika. Fram til 8. september kan du se den gratis på nettplattformen Opera Vision.

«Not just a voice. The voice.»

Slik beskriver New York Times stemmen til Lise Davidsen, sopranen som har erobret operascenene verden over, sopranen som har tolket de store rollene i operahistorien med fylde, dybde og en samtidig klarhet, sopranen med den mangefasetterte stemmen som bærer over den tykkeste orkesterlyd og fyller store saler verden over.

Nå kan du selv høre stemmen og se stjernen i aksjon i denne litt uvanlige operafilmen. LISE er en hybrid av konsert og film, filmet i operahuset i Bjørvika, forteller Den Norske Opera & Ballett. Filmen ble lansert på plattformen Opera Vision på kvinnedagen 8. mars, og vil være fritt tilgjengelig der til 8. september 2024 (se lenke til plattformen lenger ned i saken).

Innimellom alle engasjementene hun har rundt om i verden, har Davidsen spilt inn denne konserten med Operaorkestret og dirigent Edward Gardner, kjent som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester og fra august i år musikksjef ved Den Norske Opera & Ballett. Resultatet ble altså filmen LISE.

Konserten ble filmet av Einar Film og iscenesatt av filmregissør Eivind Holmboe under pandemien, i et tomt operahus. Her får vi ikke bare bli kjent med tre kvinner fra Richard Strauss’ operaer, vi tas også med til Operaens indre:

– Resultatet er en spennende hybrid mellom konsert og film, der vi både kommer tett på Lise Davidsen, på karakterene og på operahuset, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellinor Rundhovde i Operaen.

I filmen opplever vi Lise Davidsen som Marsjalinnen fra Rosenkavaleren av Richard Strauss, men også to andre sterke kvinner fra komponisten som var en mester i å skrive for sopranstemmen: Arabella og Ariadne (fra Naxos). De tre kvinnene står i ulike faser i livet, men reflekterer alle over hvem de er, hvor de skal gå og hva de har blitt:

– Hvor ble det av den unge jenta jeg var, spør den modne Marsjalinnen, mens den unge Arabella lurer på hva eller hvem hun egentlig lengter etter, og Ariadne lengter etter å miste seg selv for å finne igjen det som gikk tapt.

I 2021 ble Lise Davidsen kåret til årets beste kvinnelige sanger av International Opera Awards. I 2024 gjør hun rolledebuter i Verdis opera La Forza del Destino på The Metropolitan Opera og Strauss’ Salome på Pariseroperaen. Davidsen er også nominert til Spellemann i klassen «Årets internasjonale suksess» – som hun vant i 2020.

Strøm LISE her, hvor den vil være fritt tilgjengelig fram til 8. september.

Strømmeplattformen Opera Vision er et samarbeid mellom europeiske operahus som Den Norske Opera & Ballett er del av, støttet av EU, opplyser Den Norske Opera & Ballett. Plattformen er et gratistilbud til operapublikummet, som til enhver tid kan se operaproduksjoner fra hele Europa gratis. Nye forestillinger legges ut flere ganger i måneden.