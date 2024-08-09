Lise Gulbransen

Lise Gulbransen kommer fra organisasjonen Hold Norge Rent, og har erfaring fra blant annet Østnorsk jazzsenter, Oslo jazzfestival og Amnesty Norge.(Foto: Pressefoto)

Lise Gulbransen er ny generalsekretær i Norsk musikkråd

09.08.2024
- Red.

Gulbransen overtar etter Bjarne Dæhli, som har vært leder for interesse- og paraplyorganisasjon gjennom to åremålsperioder.

Lise Gulbransen kommer fra stillingen som daglig leder for organisasjonen Hold Norge Rent. Hun har tidligere ledet Østnorsk jazzsenter, Lions røde fjær innsamlingsaksjon og Grønt inspirasjonssenter, og har lang erfaring fra Oslo Jazzfestival og Amnesty Norge.

Norsk musikkråd er i stadig utvikling, og styret mener at Lise Gulbransen med sin brede leder- og organisasjonserfaring er rett person for å lede driften inn i en ny fase, sier styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Gulbransen overtar etter Bjarne Dæhli, som har ledet Norsk musikkråds sekretariat i to åremålsperioder på til sammen åtte år. Under Dæhlis ledelse har Musikkrådet profesjonalisert det politiske arbeidet, utviklet samarbeidet med fylkesmusikkrådene og fått flere nye medlemsorganisasjoner, fremholder Borgundvaag.

Lise Gulbransen begynner i stillingen som generalsekretær i Norsk musikkråd 1. november.

 

