Norsk finalist i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Operasanger Lisa Davidsen er finalist i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Musikkonkurransen som arrangeres annethvert år og inkluderer sangere fra hele verden. Lisa Davidsen, som er sopran, er én av fem nominerte til årets konkurranse. De andre finalistene inkluderer Alexey Lavrov, baryton (Russland), Yuriy Yurchuk, baryton (Ukraina), Elsa Dreisig, sopran (Frankrike), og Leon Kosavic, baryton (Kroatia).

Vinneren av konkurransen får 600 000,-, samt opera- og konsertengasjementer. Selve finalen går av stabelen fredag 21. august kl. 19.00 på Operaens hovedscene, og overføres direkte på NRK1. Fem finalister synger operaarier med Oslo-Filharmonien. Dirigent er John Helmer Fiore.