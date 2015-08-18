Bransjen

Norsk finalist i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Publisert
18.08.2015
Skrevet av
- Red.

Operasanger Lisa Davidsen er finalist i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Musikkonkurransen som arrangeres annethvert år og inkluderer sangere fra hele verden. Lisa Davidsen, som er sopran, er én av fem nominerte til årets konkurranse. De andre finalistene inkluderer Alexey Lavrov, baryton (Russland), Yuriy Yurchuk, baryton (Ukraina), Elsa Dreisig, sopran (Frankrike), og Leon Kosavic, baryton (Kroatia).

Vinneren av konkurransen får 600 000,-, samt opera- og konsertengasjementer. Selve finalen går av stabelen fredag 21. august kl. 19.00 på Operaens hovedscene, og overføres direkte på NRK1. Fem finalister synger operaarier med Oslo-Filharmonien. Dirigent er John Helmer Fiore.

BransjeGenreKunstmusikkOpera / MusikkteaterPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

