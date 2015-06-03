Ny daglig leder til Talent Norge AS

Maria Mediaas Jørstad tiltrer som daglig leder for Talent Norge. Hun kommer fra stilling som sjefsprodusent for Nationaltheatret.

Talent Norge ble stiftet i januar i år, og eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Kulturdepartementet. Siden stiftelsen har selskapet blitt drevet av to medarbeidere fra Kulturdepartementet på utlån til 1. juli.

Maria Mediaas Jørstad trer inn i stillingen som daglig leder. Hun er utdannet teaterprodusent og har en bakgrunn som produsent for frigruppene Rubekteater og Verdensteatret. Blant annen erfaring fra teaterfeltet har hun vært tilknyttet Nationaltheatret, der hun siden 2010 har holdt stillingen som sjefsprodusent.

I en pressemelding uttaler styreleder for Talent Norge, John G. Bernander, at Mediaas Jørstad «kvalifiserer for å forstå, takle og løfte Talent Norge AS ut av startblokken og inn som aktør i norsk kunst- og kulturhverdag».