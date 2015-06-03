Bransjen

Ny daglig leder til Talent Norge AS

03.06.2015
- Red.

Maria Mediaas Jørstad tiltrer som daglig leder for Talent Norge. Hun kommer fra stilling som sjefsprodusent for Nationaltheatret.

Talent Norge ble stiftet i januar i år, og eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Kulturdepartementet. Siden stiftelsen har selskapet blitt drevet av to medarbeidere fra Kulturdepartementet på utlån til 1. juli. 

Maria Mediaas Jørstad trer inn i stillingen som daglig leder. Hun er utdannet teaterprodusent og har en bakgrunn som produsent for frigruppene Rubekteater og Verdensteatret. Blant annen erfaring fra teaterfeltet har hun vært tilknyttet Nationaltheatret, der hun siden 2010 har holdt stillingen som sjefsprodusent. 

I en pressemelding uttaler styreleder for Talent Norge, John G. Bernander, at Mediaas Jørstad «kvalifiserer for å forstå, takle og løfte Talent Norge AS ut av startblokken og inn som aktør i norsk kunst- og kulturhverdag».

Relaterte saker

Nikita Khnykin. Foto: Thor Brødreskift.

Satsing i verdikjeden

– I mye av vårt utdanningssamfunn er møtepunktene mellom det profesjonelle musikkliv og yngre talenter sporadisk, skriver Festspillene i Bergen,...

Foto: Erik Berg

Nytt styre til Den Norske Operaen & Ballett

Det ble i dag valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett AS. Anne Carine Tanum tiltrer som ny...

Ragnhild Tronstad

– Kunstopplevelsen er i seg selv et spill

– Men det er forskjell på mental, fysisk og digital deltagelse, sier teaterviter og spillforsker Ragnhild Tronstad.

Anders Rønningen

Anders Rønningen til Norsk kulturskoleråd

Anders Rønningen er tilsatt i stillingen som rådgiver for Norsk kulturskoleråd region Buskerud – Telemark – Vestfold.

Håvard Gimse er en av lærerne på Professor Jiri Hlinka Klaverakademi. Foto: John Andresen

Talent Norge støtter pianotalenter

Stiftelsen Professor Jiri Hlinka Klaverakademi i Bergen er en av fire nye talentprogram Talent Norge investerer i.

Flere saker

Da Jæger inviterte ukrainske Nastia til å spille i fjor, viste dansende publikum sin støtte med lysende flaggfarger.

DJer markerer ettårsdagen for krigen: – Kultur er viktig når vi representerer Ukraina internasjonalt

Serge Jazzmate mener musikk og dans motvirker skadene av krigen. På ettårsdagen for invasjonen spiller han og fem andre ukrainske...

Du og jeg og vi 2 – 3 – 4 Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Kvalitet, uansett alder

Den plateaktuelle trioen Du og jeg og vi 2 – 3 – 4 har samme utgangspunkt enten de skriver musikk...

Anne Grete Preus (i midten)med vokallærer og universitetslektor Hilde Norbakken og instituttleder, professor Erik Gunvaldsen fra Institutt for rytmisk musikk

Anne Grete Preus ny professor II ved Universitetet i Agder

Preus er tilsatt i stillingen ved Institutt for rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag.