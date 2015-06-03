Bransjen

Anders Rønningen til Norsk kulturskoleråd

Publisert
03.06.2015
Skrevet av
- Red.

Anders Rønningen er tilsatt i stillingen som rådgiver for Norsk kulturskoleråd region Buskerud – Telemark – Vestfold.

Rønningen kommer fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, der han i inneværende semester underviser i Kunst, Kultur og Kreativitet på barnehagelærer-utdanningen. Han har allsidig erfaring som freelance musiker komponist og kordirigent, og har også bodd og arbeidet i åtte år på Madagaskar . Der var han blant annet med på å bygge opp et norsk-gassisk kultur- og kompetansesenter.

Kulturelt mangfold er også et sentralt tema i hans pågående doktorgradsarbeid, som handler om pedagogiske tekster for musikk i norsk grunnskole. Doktorgraden som er innenfor musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole fullføres denne sommeren.

Rønningen har allerede tiltrådt stillingen.

