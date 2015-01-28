Kunstmusikk

Calixto Bieito til Operaen

28.01.2015
- Red.

Bieito blir Nasjonaloperaens første gjesteregissør.

Den katalanske regissøren Calixto Bieito har takket ja til en treårskontrakt med Den Norske Opera & Ballett. Den innebærer at han årlig vil presentere nye operaproduksjoner ved institusjonen. I tillegg vil han komme regelmessig til Oslo for å gi mesterklasser for unge sangere, arbeide med Barnekoret og veilede unge regissører.

Calixto Bieito er for tiden aktuell med Carmen ved Den Norske Opera / Ballett, og sto for Offenbachs Hoffmanns eventyr høsten 2013. I Norge har han også arbeidet med Et drømspill ved Nationaltheatret og han har også fått presentert sine versjoner av Peer Gynt og Brand.

Bieito har tidligere hatt oppdrag ved blant annet English National Opera, Welsh National Opera, Komische Oper Berlin, Theater Basel, Gran Teatre del Liceu i Barcelona og Bavarian State Opera i München.

