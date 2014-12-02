Nytt åremål for Miller

Bergen Nasjonale Opera har fått en ny og tydelig profil med Mary Miller uttrykker operaens styreleder Tom Remlov i en pressemelding.

Mary Miller har ledet Bergen Nasjonale Opera siden 2010, og den opprinnelige åremålsstillingen var på fem år. Hun kom til Bergen fra stillingen som direktør for Stavanger2008 der hun ledet gjennomføringen av Stavanger som europeisk kulturhovedstad. Miller er utdannet fiolinist og har hatt flere lederjobber i det internasjonale kulturlivet. Blant annet har hun vært studiosjef for English National Opera og festivaldirektør for International Festival of Arts & Ideas i New Haven i USA og Northland-festivalen i Skottland.