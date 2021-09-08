Slagverker Åsmund Moen kåret til Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

Konkurransen hadde også tre vinnere i klassen Årets talent, og en i Beste kammermusikkgruppe.

Finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021 ble arrangert i Oslo sist helg, der slagverker Åsmund Moen (24) fra Oslo ble kåret til Årets musiker. Premien var 50 000 kroner og et solistoppdrag med KORK.

Å bli den utvalgte Årets musiker var en stor overraskelse, og noe han ikke hadde regnet med, fortalte Moen til arrangørene etter kåringen.

I barne- og ungdomstiden gikk han musikkveien fra korps og kulturskole i hjemkommunen Nesodden til musikklinja ved Ski videregående skole.

– Det var vel da jeg valgte musikklinja at jeg begynte å tenke at musikk kunne bli noe å drive med i framtida, sier slagverker Åsmund Moen. I dag er han mastergradsstudent ved Norges musikkhøgskole og ser for seg et yrkesliv som frilansmusiker. – Jeg liker å spille mange typer musikk, så et liv som frilanser kan passe meg bra.

Det var flere gjeve priser som ble delt ut under finalen: Cellistene Felix Dalnoki fra Asker og Clara Yuna Friedensburg fra Oslo og Duo Canzona fra Bergen ble alle tildelt prisen Årets talent i sine respektive aldersklasser.

Beste kammermusikkgruppe ble The Quintessence fra Oslo. Alle prisene belønnes med pengepremier.

Ungdommens musikkmesterskap arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Norsk Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.