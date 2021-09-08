Åsmund Moen

(Foto: Egil Hofsli / Norsk kulturskoleråd)

Slagverker Åsmund Moen kåret til Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

08.09.2021
- Red.

Konkurransen hadde også tre vinnere i klassen Årets talent, og en i Beste kammermusikkgruppe.

Finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021 ble arrangert i Oslo sist helg, der slagverker Åsmund Moen (24) fra Oslo ble kåret til Årets musiker. Premien var 50 000 kroner og et solistoppdrag med KORK.

Å bli den utvalgte Årets musiker var en stor overraskelse, og noe han ikke hadde regnet med, fortalte Moen til arrangørene etter kåringen.

I barne- og ungdomstiden gikk han musikkveien fra korps og kulturskole i hjemkommunen Nesodden til musikklinja ved Ski videregående skole.
– Det var vel da jeg valgte musikklinja at jeg begynte å tenke at musikk kunne bli noe å drive med i framtida, sier slagverker Åsmund Moen. I dag er han mastergradsstudent ved Norges musikkhøgskole og ser for seg et yrkesliv som frilansmusiker. – Jeg liker å spille mange typer musikk, så et liv som frilanser kan passe meg bra.

Duo Canzona fra Bergen (Foto: Egil Hofsli / Norsk kulturskoleråd)

Det var flere gjeve priser som ble delt ut under finalen: Cellistene Felix Dalnoki fra Asker og Clara Yuna Friedensburg fra Oslo og Duo Canzona fra Bergen ble alle tildelt prisen Årets talent i sine respektive aldersklasser.

Beste kammermusikkgruppe ble The Quintessence fra Oslo. Alle prisene belønnes med pengepremier.

Ungdommens musikkmesterskap arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Norsk Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskoleungdommens musikkmesterskap

