Hvor brenner det, Pia Skevik og Jens Kihl?

I Ballades serie «Hvor brenner det?» stiller vi sentrale stemmer i musikkbransjen til veggs med aktuelle musikkpolitiske problemstillinger. Som nå: Hvor mener de musikkjournalistikken er på vei? Gjør NRK P3 og P13 rett i beslutningen om å erstatte musikksjefer med listeansvarlige? Og er bransjen gammeldags og treig – eller i dynamisk bevegelse? Dette er den ukentlige serien for deg som er opptatt av de store og vanskelige spørsmålene.

PIA SKEVIK: – Selv om jeg savner å ha en «profil-låt» på Myspace, savner jeg ikke å drasse med meg 15 CD-er og en Discman hver gang jeg skal ut av huset

– Musikkjournalistikken er død. Eller? VG har sluttet med musikkanmeldelser. Gaffa gjør stadig nye fremstøt, og har vokst med 30 prosent siden i fjor. Hvor er musikkjournalistikken nå på vei?

– At akkurat VG har sluttet med musikkanmeldelser, ser jeg ikke på som verken den enes død eller den andres brød, haha. Neida – men helt alvorlig: Jeg tror musikkjournalistikken, i likhet med annen kulturell «nisjejournalistikk» som mote, dans, teater, kunst, litteratur, film og så videre, alltid har vært under utvikling. Nå har vi kommet til et sted hvor de viktige, unge stemmene kanskje heller tyr til sosiale medier enn å lene seg på redaktørstyrte medier. Dette gjelder nok spesielt for mote, men også i økende grad for musikk.

– Den mye utskjelte lanseringsjournalistikken – altså det store «tell all»-intervjuet som tilfeldigvis alltid kommer i sammenheng med for eksempel en ny plate – er også i ferd med å svinne hen, slik jeg opplever det. Mitt inntrykk er at ressursene rundt dette er flyttet til å fokusere mest mulig på å få ny musikk til å gå viralt på plattformer som TikTok, erobre plass på en god strømmetjenestespilleliste, eller få spilletid hos de store kanalene (som NRK P1 og P4).

– I de store mediehusene tror jeg kulturjournalistikken som paraplyterm i større grad vil favne den tradisjonelle musikkjournalistikken – i alle fall for nå. Musikk som kunstform og bransje er heldigvis alltid i utvikling, og selv om jeg savner å ha en «profil-låt» på Myspace, savner jeg ikke å drasse med meg 15 CD-er og en Discman hver gang jeg skal ut av huset. Så nei, den er absolutt ikke død, etter min mening – bare i evig hamskifte.

– P3 og P13 har sluttet med musikksjefer og begynt med listeansvarlige. Er også musikkredaktøren en utdøende rase– og hva skjer nå?

– Atle Bredal lever heldigvis i beste velgående! Men det stemmer at flere av musikkredaksjonene i NRK har gjort en kjempejobb med omstrukturering i toppsjiktet av de mindre kanalene – for å fordele ressursene bedre.

– I kanalene hvor jeg jobber – NRK P1, NRK P1+, NRK Sport og NRK Super – har vi fortsatt en musikkredaktør som er svært hands-on, og som i alle år jeg har jobbet for ham, har arbeidet utrettelig med å løfte norsk musikk, kvinnelige artister og, de siste årene, den samiske musikken.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Det er klart at med en så stor lytterandel av befolkningen som vi har, må vi ta påvirkningskraften vår – både mot publikum og bransje – på stort alvor. Og det opplever jeg at vår (høyst levende) musikkredaktør og resten av redaksjonen gjør.

– Når det gjelder forskjellen på listeansvarlig og musikksjef i de mindre kanalene, tror jeg det vi vil se fremover, er at gjengen som nå ledes av Ida Eline Tangen (tidligere musikksjef i NRK P3), kommer til å skape en av Norges beste, mest spissede og mest samkjørte musikkredaksjoner. Det vil være veldig bra – både for artister og publikum!

– Igjen: ikke et dødsfall – en omstrukturering.

– Er musikkbransjen gammeldags og treig? Bransjen har en tendens til å klage over at alt var bedre før (musikk får for lite spalteplass, BT har avviklet kulturredaktør- stillingen, det skrives for få anmeldelser, og lignende). Men har ikke musikkens medielandskap – og promoteringsplattformer – alltid vært i dynamisk bevegelse, fra MTV til TikTok?

– Musikkbransjen er ikke gammeldags og treg. Noen elementer fra fordums tid henger igjen, men også disse er i stadig utvikling – og bransjen er ikke lenger bare én ting. Hvis jeg skal sette fingeren på tidspunktet hvor jeg personlig merket at bransjen ikke lenger var en bongstyrt gutteklubb, må det være da Silje Larsen Borgan og Trine Jacobsen startet Little Big Sister.

– Deretter fulgte noen kanskje litt kontraintuitive endringer – som at Guttorm Raa gikk solo, Act overtok alle de gøyale bransjefestene, Universal etablerte Def Jam som en levende og pulserende merkevare heller enn bare et underlabel, og så videre. Men samlet sett har alt dette, slik jeg opplever det, bare ført til positive endringer.

– Det er også spennende å se at noen av de råeste unge folka i musikkbransjen i dag har bakgrunn fra 730.no – som riktignok nå er et av Norges største populærkulturelle nettsteder, men som startet som en liten blogg om musikk, film og mote, drevet av en gjeng superentusiastiske ildsjeler.

– Når det gjelder spalteplass, kan vi ikke se på det uten å anerkjenne at det nok handler vel så mye – om ikke mer – om papiravisens død, som om musikkbransjen. Musikk får fortsatt bred omtale, men i andre former og gjennom andre medier. Jeg merker meg blant annet at musikkdekningen i NRK Nyheter har blitt betraktelig bedre de siste årene, mye takket være dyktige kulturjournalister som Munevver Yildiz og Rikke Lillelien.

– Så ja – jeg tror det er som du sier: Musikkens medielandskap har alltid vært i bevegelse, og vil fortsette å utvikle seg i takt med samfunnet. Og det er alltid veldig gøy å følge med på hva som skjer!

JENS KIHL: – Ingen redaksjonar eg kjenner til har eigne redaktørar for krim eller helse