Hedvig Mollestad live

Hedvig Mollestad og jazzbandet Cortex er på turné, og kjem til 100 Dagar på Stord fredag 8. mars. (Foto: Paul Quednau)

AktueltBransjen

Stord-festivalen 100 Dagar overlevde jula, og feirar kvinnedagen: Me gjer noko med det

Publisert
08.03.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

Alle artistane på fredag 8. mars er kvinnelege eller har kvinneleg frontfigur. – Det var ikkje vanskeleg i det heile, seier festivalsjefen.

100 Dagar er eit musikkbransjetreff og ein festival på Stord, med eit utstrakt oppdrag om å sørge for kompetanseheving og nettverksbygging blant festivalane på sør- og vestlandet. Festivalen starta opp heilt tilbake i 2007, og skal òg jobbe for at unge artistar og band får tilgang til livemarknaden og arenaer dei kan spele på.

For berre kort tid sidan såg det imidlertid ut til at 100 Dagars dagar var talde.

Ballade fekk ein e-post frå festivalsjef Jostein Sydnes i romjula, der han beskreiv korleis manglande støtte frå Kulturrådet gjorde at dei så føre seg å måtte avlyse både festival og seminar i 2024.

– Støtteordninga for musikkfestivalar har alltid skapt eit klasseskilje blant festivalane, og dei har laga ei ordning som nesten ikkje er mogleg å debattere. I 2024 møter dei uavhengige festivalane som ofte er spreidd rundt i distrikta endå tøffare konkurranse frå konsernfestivalane som legg seg til byane. Det har aldri vore viktigare å få hjelp til å oppretthalde festivalane i distrikta, kommenterte Sydnes til Ballade den gongen, og la til:

– Me jobbar på spreng for å få skaffe privat finansiering, så me lever i håpet litt til.

Jostein Sydnes jobbar i arrangements- og produksjonsfirmaet Kulturkontoret, og er festivalsjef for musikkbransjetreffet 100 Dagar på Stord. (Foto: Privat)

Nyleg kom Sydnes tilbake til Ballade med melding om at dei allikevel får gjennomført årets festival.

– No har me gjennom iherdig jobbing fått med oss fleire sponsorar og kan gå i gong med festival og bransjetreff. 100 Dagar er 8. og 9. mars, og me samlar festivalbransjen på vestlandet. Og vi har naturleg nok planlagt å sette fokus på kvinner i musikken som årets tema for festivalar og musikkbransje, fortel han.

– Med all praten om mangel på kvinnelege artistar gjer 100 Dagar noko med det. Alle artistane på fredag 8. mars er kvinnelege eller har kvinneleg frontfigur. Det var ikkje vanskeleg i det heile, understreker han.

– Det er ein overflod av gode kvinnelege artistar og band, og det har vore vanskeleg å velge, rett og slett. I 100 Dagar har me generelt vore bevisst på å ha ein miks av sjanger og kjønn på festivalen, poengterer Jostein Sydnes.

Festivalen har med seg det lokale 8. mars-initiativet på laget, og har satt saman eit program med nokre av dei mest spennande nye banda og artistane, fortel han. Blant artistane og banda publikum får møte er Michelle Ullestad, Nelly Moar, The Other End, Kristine Blir rapper, Lekende Lett og Das Body.

Opningskonserten er produsert i samarbeid med Stord Jazzklubb, der jazzbandet Cortex har med seg «smått legendariske» Hedvig Mollestad på turné og legg turen innom 100 Dagar på Bakeriet Frugård fredag 8. mars kl. 17.00.

100 Dagar har eit rikt seminarprogram i tillegg til konsertar gjennom helga, med debattar og panelsamtalar, workshops og rundebordssamtalar. Blant deltakarane er Norske Kulturarrangører, The Oslo Way, Balansekunst, Vill Vill Vest, Brak og Tysnesfest.

Les meir her om både seminara og konsertane på 100 Dagar, som altså skjer på Stord 8. og 9. mars.

