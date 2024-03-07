Vinterjazzfestival i frisk vårpust: Står stødig blant store stjerner

Vinterjazzfestivalen i Fredrikstad har i sitt tiende år navn som John Scofield, Jesus Molina, Theo Katzman, Stian Carstensen og Silje Nergaard på plakaten. Det har vært en lang vei, men festivalen har funnet sin plass i det norske jazzlandskapet.

Multi-instrumentalist Stian Carstensen og hans kritikerroste album Musical Sanatorium fra 2021 startet Vinterjazzfestivalen torsdag 7. mars. Festivalen varer gjennom denne mars-helgen, og fortsetter med et tett og variert program også neste helg.

– Vi ønsker å være et friskt pust i tilskuddet til jazzfestivaler i Norge og alle de forskjellige festivalene som er i Fredrikstad, for det er faktisk ganske mange, forteller festivalsjef Ole-Henrik Mohn Pettersen.

– Vi vil vise jazzens brede nedslagsfelt, og har et spesielt fokus på de yngre i bransjen. Vi skal være dagsaktuelle i bookingen, noe jeg føler vi har klart med band og artister som Dirty Loops, Cory Wong, Cory Henry, John Scofield, Theo Katzman og Jesus Molina.

– Jeg er også veldig stolt over vårt fokus på kvinner i jazzen, fortsetter Mohn Pettersen, og viser til festivalens konserter fredag 8. mars, der vi finner navn som Silje Nergaard, Karin Okkenhaug, Hilde Louise Asbjørnsen, Guro Von Germeten og Maria Mohn (festivalsjefens kone, red.mrk.).

Mohn Pettersen startet opp festivalen på egen hånd, og har per i dag ikke noe fast team rundt seg. Men noen veldig gode sparringspartnere har han med seg:

– Jeg har en veldig god venn og kollega som hjelper meg med mye praktisk og tekniske oppgaver, som lyd og lys. Jeg har også to veldig nære venner og mentorer som jeg sparrer mye med i bookingperioden. Og så er jeg så heldig at jeg jobber på en musikklinje med interesserte musikkelever som er veldig oppdaterte på hva som er «hipt» om dagen.

– Dette er Vinterjazzfestivalens tiende år. Hva er bakgrunnen for at du ville starte opp en jazzfestival i Fredrikstad?

– Den hårete drømmen var å få til noe slik som Kongsberg og Molde har fått til. Vi har kommet et langt stykke på vei, selv om vi foreløpig er milevis unna Kongsberg og Molde.

– Det er et veldig rikt og bra musikkliv i Fredrikstad. Jeg hadde lyst til å samle miljøet litt og skape en ny arena for alle de gode amatørene, men samtidig hente inn de store nasjonale navnene til å inspirere.

Ole-Henrik Mohn Pettersen sier at festivalen har gått en lang vei gjennom disse ti årene, ikke minst økonomisk.

– Det aller første året hadde vi fire konserter over to dager med et totalbudsjett på 40 000 kroner. De neste årene vokste vi sakte men sikkert, og landet på en festival på fire dager fra torsdag til søndag og et totalbudsjett på mellom 150-250.000 kroner.

– Det femte året satset vi, både med større artister og nødvendigvis et større budsjett. Dette året gikk jeg 150 000 kroner i minus, og betalte ut alle jeg skyldte penger av egen lomme. Da gikk jeg noen lange runder med meg selv om jeg i det hele tatt skulle fortsette med dette, forteller han.

– Jeg bestemte meg for å prøve ett år til, og gikk i null det neste året (det vil egentlig si minus, siden jeg ikke tok ut noe lønn). Da kunne jeg like gjerne prøve ett år til. Jeg fikk booket Dirty Loops, og da smalt det skikkelig. Utsolgt konsert og 150 000 kroner i overskudd. Dette åpnet også mange dører til forskjellige management. Festivalen får også støtte fra Kulturrådet, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune, noe vi setter veldig stor pris på.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Sist høst uttalte Mohn Pettersen til Fredriksstad Blad at det etter pandemien var blitt billigere for ham å hente inn verdensstjerner enn å booke norske band.

– Kan du utdype hvordan det arter seg og hva det kommer av?

– Det er et faktum at flere av de større norske artistene koster mer enn flere av de virkelig store internasjonale artistene. Da snakker vi ikke ti-tjue tusen, men 100 000 i forskjell. Den faktiske forskjellen blir også enda større enn det, for prisen til utlandet er som oftest inkludert reise, mens de norske alltid har priser uten reise. Jeg tror noe av grunnen er at vi her hjemme lenge har vært godt vant med ting som bare forventes at man skal få i tillegg, forklarer han.

– Når en norsk artist forlanger en allerede høy hyre og i tillegg sender en kravliste på ytterligere 10-15 000 pluss reise, da blir det dyrt. Vi er en nisjefestival, som jazzfestivaler i vår skala faktisk er. Vi har så mange flotte artister i Norge som både kan spille på større festivaler som Øya, Idyll og så videre i tillegg til på jazzfestivaler. Men det sier seg selv at vi mindre festivaler ikke har mulighet til å gi det samme som de større aktørene. En stor del av problematikken ligger nok her.

Publikumsmessig har festivalen også fått et mer solid fundament gjennom årene. Fra å ha en publikumsmasse på rundt 500 personer de første årene, har festivalen nå forhåndssolgt 1500 billetter. Publikum kommer fra lokalt og regionalt hold, men flere rundt om i landet – og utlandet – har fått øynene opp for jazzfestivalen i Østfold, forteller festivalsjefen.

– Det er stadig flere tilreisende publikummere, og tilbakemeldingene er mange og veldig hyggelige. Vi ser at vi har et dedikert og kvalitetsbevisst publikum – det tar vi på stort alvor, for det ønsker vi å innfri på.

Se hele festivalprogrammet her.