Helt på Vidda festival Geilo Viken fylke

Illustrasjonsbilde fra Helt på Vidda Festival på Geilo i 2022.(Foto: Helt på Vidda)

Nyhet! Ballades festivalguide

Publisert
16.04.2025
Skrevet av
Guro Kleveland

Vi lanserer Ballades festivalguide, som vil samle musikkfestivaler over hele landet, gjennom hele året.

Jazz, metal, klassisk, rock, samtid, folkemusikk, blues, eksperimentell musikk, gammaldans, danseband, viser, country, hiphop, pop.

For en musikk- og festivalelskende nasjon som vår er det et stort behov for å ha god oversikt over musikkfestivalene som finnes rundt om. Det er en god utfordring å samle den digre buketten av musikkopplevelser festival-Norge bærer. Og det er akkurat det vi vil prøve å få til med Ballades festivalguide.

Ballades festivalguide skal være en tjeneste til det musikkinteresserte publikumet landet rundt, året rundt. Oversikten vil dekke alle sjangre og musikkuttrykk, og alle geografiske områder i landet.

Vi samarbeider med Broadcast Events, den nasjonale plattformen for live-arrangementer på nett og i app, om utviklingen av denne festivaloversikten som en egen oppslagsside på Ballade.no. Det innebærer at festivalene som blir synlige i Ballades festivalguide må publiseres på plattformen til Broadcast, som har et stadig økende tilfang av festivaler som er relevante for denne guiden.

Målet er at Ballades festivalguide skal bli så komplett som mulig, med en nasjonal oversikt over store og små festivaler der musikk er i sentrum.

Derfor lanserer vi Ballades festivalguide nå, ved inngangen til vårens og sommerens store festivalsesong. Vi håper at den vil være til nytte og glede allerede i denne milde oppstarten, og gleder oss til den videre utviklingen av oversikten.

Direktelenke til festivalguiden finner dere under fanen «Nyheter» i toppen av forsiden til Ballade.no.

Savner du festivalen din i oversikten vår? Kontakt gjerne oss i Ballade, eller Håvard Haga i Broadcast på haavard@broadcast.events.

God festival! 

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Ballades festivalguideBroadcastfestivalguidefestivaloversikt

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
