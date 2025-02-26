Profilen Sletta

– Kaffe, vintage og retro – det er meg. Jeg vil at folk skal få en følelse av personen bak artistnavnet, forklarer Sletta. En kombinasjon av å være musikklærer, opptre på barer og jamme på Londons klubber preger livet i storbyen for den norske vokalisten. På fredag spiller hun i Oslo.

– Noe nytt nå, fra norske Sletta. Hun sier at soundet hennes er inspirert av naturen i hjemlandet og mangfoldet i London, hvor hun nå er basert.

Slik introduserte den britiske jazzmusikeren og programlederen Jamie Cullum Slettas nye singel «Out of Time» på BBC Radio 2 i januar, før han entusiastisk utbrøt: «I love this!»

Fredag 28. februar spiller hun på kaféen Fuglen i Gamlebyen i Oslo, men Ballade fikk tatt en kaffe med henne i London før hun setter kursen mot Norge.

Med kun åtte spor tilgjengelig på strømmetjenestene viser hun, både gjennom musikken hun har gitt ut og hvordan hun profilerer seg i sosiale medier og nyhetsbrevet sitt, at hun har en bevisst strategi for hvordan hun ønsker å fremstå som artist.

– Skap en idé om hvem du er som artist og hva du står for. For min del handler det om kaffe, vintage og retro, og om å ha en klar tanke bak merkevaren din. Det handler om hvordan du vil bli fremstilt, og hvordan det skal gjenspeiles i prosjektene dine, forteller Elisabeth Sletta Olsen, som er artisten Slettas fulle navn, til Ballade.

Vil løfte frem andre

Soul- og jazzmusikeren er opprinnelig fra Farsund, men har bodd i London de siste årene, hvor hun har studert jazz ved London Centre of Contemporary Music. Etter endt utdanning fikk hun jobb som musikklærer ved den norske skolen i London og valgte å bli. I tillegg til jobben på skolen, har hun fullført praktisk-pedagogisk utdanning via nett og samlinger ved Universitetet Nord i Bodø.

Én måte Sletta kommuniserer sin profil på er via nyhetsbrevet sitt, hvor hun ikke bare oppdaterer mottakerne om ny musikk og konserter, men også deler personlige kafé- og butikktips, samt spillelister med musikk hun selv hører på.

– Jeg får mye inspirasjon fra folk rundt meg, og liker å dele musikk jeg føler er verdt å løfte frem – enten det er noe jeg hører mye på for tiden eller noe nytt jeg har oppdaget. Jeg tror på å støtte andre artister. Hvis de lykkes, kan det også være bra for deg. Å ha et fellesskap som heier på hverandre er viktig, sier hun.

Setter rammer

Sletta har bygget et nettverk i London med musikere fra hele verden – både gjennom vennskap og jam sessions. Hennes siste singel, «Out of Time», er et godt eksempel på hvordan man kan bruke nettverket sitt.

– Jeg skriver all tekst og musikk selv, men jeg liker å sparre med folk. Den nye singelen ble skrevet for et år siden som en del av en låtskriverutfordring sammen med noen musikkvenner. Vi utfordret hverandre til å skrive en sang med ordene «acceptable», «rabbit» og «poison». Vi hadde to uker på oss før vi skulle presentere resultatet. Senere justerte jeg teksten litt og bestemte meg for å gi den ut, forteller hun.

– Å jobbe på den måten kan være en spennende prosess, og det handler ikke bare om å få ferdige låter – det er også god trening. Med kreativt arbeid er det viktig å sette noen rammer. Du må ha deadlines, ellers kan du ende opp med å gå i sirkel uten å komme i mål.

Eier rettighetene

De åtte låtene hun har gitt ut mellom 2021 og i dag har hun spilt inn sammen med Jake Black som er en venn og trommis fra studiet i London. Han produserer og mikser, samt spiller trommer. Sletta er medprodusent på låtene.

– Ellers gjør jeg alt selv når det kommer til komponering og organisering. Det gir meg full kontroll over prosessen, men det betyr også at jeg eier alle rettighetene til musikken. På sikt kan det være aktuelt å knytte seg til et byrå for å avlaste noe av organiseringen, men akkurat nå fungerer det slik jeg vil.

– Tjener du penger på å være artist nå?

– Litt, men det går i null. Inntektene går rett tilbake til prosjektet. Målet er at det skal bære seg selv.

Akkurat nå handler det for Sletta om å spille så mye som mulig og gi ut flere låter – en bevisst strategi. Inntil et album blir klart, vil hun fortsette å slippe singler og EP-er for å holde momentumet oppe.

Tid for å satse

– Jeg føler at jeg har full kontroll på hva jeg vil med musikken. Det er klart for meg hva jeg ønsker å lage og uttrykke. Jeg ser dette året som et tidspunkt for å satse. Nå må jeg bare pushe litt ekstra og se hvor det tar meg. Enten skjer det, eller så skjer det ikke – men jeg vil i alle fall ha prøvd, sier hun, men legger til at et album fortsatt ligger et stykke frem i tid.

– Hvordan når du ut til folk med musikken din?

– Det er et godt spørsmål. Man må prøve å være synlig og håpe at folk hører musikken og deler den videre, at det bygger seg opp sakte. Men det er veldig gøy når ting begynner å rulle – som at Jamie Cullum spiller låtene mine på BBC. Det er kanskje et tegn på at det jeg jobber med kan få fotfeste.

Sletta tror Cullums team oppdaget musikken hennes via BBC Introducing, som ligner på norske Urørt.

– Det kommer mye musikk fra England, så at de har valgt å plukke opp meg, det er virkelig kult!

– Hvordan ser du på fremtiden som musiker?

– Det er ikke lett, det skal jeg si. Folk konsumerer ekstremt mye musikk, på samme måte som med filmer og serier. Det tar lang tid og koster mye å produsere musikk, så det er viktig å få noe tilbake. Men hva du får betalt per stream er sjokkerende lite. Samtidig går Spotify med store overskudd, og selv om de øker abonnementsprisene, betyr ikke det at musikerne får mer. Man må ha over tusen avspillinger for å i det hele tatt få betalt, og selv da kreves det enorme tall for å kunne leve av det.

Fra kor til kirkekonserter

At hun skulle drive med musikk, har likevel alltid vært klart.

– Jeg har alltid sunget i kor. Mamma driver med kor, så jeg ble med henne som barn og fortsatte senere i andre kor. Da jeg var 14, begynte jeg å spille med det voksne bandet i kirken, og som 16-åring startet jeg å spille konserter selv.

Hun er inspirert av mange typer musikk. I ungdomsårene hørte hun mye på Amy Winehouse, Adele og Eva Cassidy, men senere har fokuset vært mer på jazz. Og London er den perfekte byen for å «jazze løs», forteller hun.

– Jeg går på jam-sessions én til to ganger i uka. Du finner dem over hele byen, og man kan bare møte opp og spille. Noen av folkene jeg møter der kjenner jeg fra før, andre blir jeg kjent med der og da. London tiltrekker seg musikere fra hele verden, så det er en fin måte å knytte kontakter på.

Til Oslo har hun med seg Kim André Tønnesen på bass, Mathias Lunde på gitar, Adam Hughes på tangenter og Amund Kleppan på trommer – en blanding av musikere fra London og Lister.

– Jeg har venner i Norge som har spurt om jeg ikke kan komme hjem og spille, så jeg tenkte: «Ok, nå kjører vi på!» Nå kommer jeg endelig, sammen med denne fine gjengen!

Sletta spiller på Fuglen i Gamlebyen, Oslo, fredag 28. februar.