Illustrasjonsbilde fra Spotfiy.

(Foto: Spotify)

AktueltBransjen

Spotify lanserer nedre grense for utbetalinger

Publisert
17.11.2023
Skrevet av
- Red.

Topp- og bunnsjikt blant avsendere på plattformen – som ett av tiltakene mot strømmeforfalskning.

Det har lenge vært kjent at Spotify og andre strømmeplattformer arbeider med nye rigg for mengdene opplastinger og utgående pengestrømmer.

I slutten av oktober skrev musikkbransjenettstedet Music Business Worldwide at Spotify innfører et skille mellom de sporene som generer mest og færrest strømminger – og lar de minste ligge uten å betale ut vederlagspenger til avsenderne. Tidligere i november skrev Musikindustrin.se at denne grensen er satt til å stå ved 1000 avspillinger per år. Dette følger lignende grep hos den franske strømmeplattformen Deezers endringer.

Spotifys nye modell for topp- og bunnsjiktet er angivelig ment å skulle skille ut mer av det som har blitt hetende «funksjonell lyd» eller «ikke-musikk» fra utbetalingene knyttet til opphavsrettsarbeid i musikk. I januar tok styrelederen i Universal Music Group til orde for dette. Funksjonell lyd kan beskrive naturlyder, hvit støy, generisk bakgrunnsmusikk og lyd som grenser til å være musikk.

– I dag legger noen plattformer til 100 000 spor per dag. Og med et så stort og unavigerbart antall spor som oversvømmer plattformene, blir forbrukere i økende grad veiledet av algoritmer til funksjonelt innhold av lavere kvalitet som i noen tilfeller knapt kan passere som «musikk», skrev UMG-topp Lucian Grainge ned nyttår.

Spotify, med flere strømmeplattformer, varsler også økt innsats mot forfalskning av strømmetall. I Deezers tilfelle skal det være å ta ned opplastinger, Spotify skal ha en ordning med bøter mot falske strømminger på gang. I dag går grensen for når et spor kan utløse vederlagspenger ved 31 avspilte sekunder, og Spotify skal også planlegge å forlenge dette. Det skriver Sveriges Radios P3, om endringene som er planlagt å rulles ut i 2024.

Spotifystrømmeplattformer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Daniel Ek

Spotify: Ett nytt spor lastes opp hvert sekund

Nesten. Nye tall fra Spotify viser hvordan plattformen vokser i volum, og hvordan den digitale musikkstrømmen eskalerer, med 60 000...

Illustrasjonsbilde fra Spotfiy.

Styreleder i Universal Music Group vil ha ny modell for strømmeutbetalinger

Verdens største musikkselskap skal være i gang med en modell som endrer – eller erstatter – den omstridte pro rata-modellen for...

Illustrasjonsfoto

De nye digitale heltene – kan Bandcamp utfordre Spotify?

En plattform der lytterne kommer tett på artistene vokser seg sakte større. – Vi treffer vårt mest verdifulle publikum på...

Flere saker

Maj Sønstevold prisen

Maj Sønstevold-prisen 2025 til NRKs nedlagte musikkprogrammer

Nisjeprogrammene NRK har lagt ned, får nå hederspris. Norsk Komponistforening tildeler Maj Sønstevold-prisen som protest mot det de mener er...

Pianostemmeren Tone Røimåle i arbeid

Piano­stemmeren

Et av navnene på lista over festivalmedarbeidere under Arctic Chamber Music Festival på Svalbard skilte seg ut. Pianostemmeren, stod det.

Trio Mediæval

Himmelsk sang, samtidsklang. Høyt pang.

Ola Nordal skremmer naboene for å gi deg de aktuelle utgivelsene i kunstmusikk.