Skal blant annet vurdere forholdet mellom statlig, regional og lokal finansiering, kartlegge musikknæringene i Norge og se på publikums konsum av musikk.

Regjeringen meldte rett før helgen at de har vedtatt mandat for utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet. Formålet med utredningen er en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Målet er, utdyper regjeringen, å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

Gjennomgangen skal ta utgangspunkt i hvordan musikkfeltet fungerer i dag, se på utviklingen over tid, og vurdere utviklingsbehov og -muligheter i et langsiktig perspektiv. Den har hele landet som nedslagsfelt og skal også se det norske musikkfeltet i en internasjonal kontekst.

Gjennom utredningen skal man blant annet se på hvordan dagens ordninger for økt musikkeksport fungerer, oversikt over pengestrømmer i musikkfeltet, digitaliseringspolitikk og hva som fremmer og hva som hemmer likestilling, deltagelse, inkludering og rekruttering i musikklivet.

Oversikten skal både dekke de delene av musikksektoren som finansieres av offentlige driftstilskudd og tilskuddsordninger, og de delene som får lite eller ingen offentlig støtte.

Utvalget vil få et eget sekretariat tilknyttet Kultur- og likestillingsdepartementet, og departementet vil nå lyse ut sekretariatstillinger og kontakte utvalgsmedlemmer, melder det. Rapporten legges fram i form av en NOU våren 2025.