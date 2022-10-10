Statsbudsjettet 2023: Gjennomgang av musikkfeltet

Den største kunstretninga, den med flest sysselsatt i underholdningsbransjen, musikken, får sin egen statlige gjennomgang.

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2023 heter det at «Regjeringen vil sette i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i 2023, som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.» Det leser vi i Regjeringas forslag til statsbudsjett.

– Hva er målet med denne gjennomgangen, Anette Trettebergstuen?

– Dette er noe som har blitt etterlyst av feltet lenge, egentlig, en bred gjennomgang av musikkfeltet. Det lovte vi i opposisjon, og synes er en god idé og på tide, så det skal vi gjennomføre, sier Kultur- og likestillingsministeren.