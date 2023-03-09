Ane Brun – her med Grammis fra 2021.

(Foto: Balloon Ranger Recordings)

Ane Brun: Grammis-nominert på norsk

09.03.2023
Siri Narverud Moen

Ane Brun er Grammis-nominert for plata «Nærmere» – albumet der hun synger egne sanger på norsk.

– Dette er første gang et norskspråklig album er nominert til prisen, skriver promoselskapet Hes, som har fått dette bekreftet av arrangørene av Sveriges «Spellemann». Grammis avholdes for 40. gang i mai.

Tirsdag ble det klart at Ane Bruns album Nærmere fra 2022 er nominert til den svenske Grammis-gallaen, i kategorien Årets visa/ Singer-Songwriter. Dette er første gang et norskspråklig album er nominert til denne høythengende prisen.

Nærmere er en samling av Anes egne låter, oversatt til norsk av henne selv, og er Bruns første album på morsmålet.

Ane Brun var nominert i hele fire kategorier totalt for de to albumene hun slapp i 2020, og fikk både prisen «Årets alternative pop» (for albumet After The Great Storm), samt prisen for «Årets komponist».

–Etter å ha vunnet to svenske grammis i 2021 så er det helt fantastisk å igjen bli nominert i mitt andre hjemland. Og denne gangen med en plate på norsk! Det har vært veldig fint å se at de norske versjonene av mine låter kan fungere bra også over landegrensene, sier Ane Brun i presssemeldinga.

Ane Brun har jobbet og bodd i både Norge og Sverige igjennom hele sin musikerkarriere. Hverken hennes to 2020-album eller fjorårets Nærmere ble nominert til Spellemann-pris i Norge.

Ane BrunGrammis

Karpe: Omar Sheriff. Ga duoen sju Spellemannpriser, inkludert Årets Spellemann og rekord i priser.

Slik blir Spellemanns 50-årsfeiring – her er de nominerte

Her er noen av de over 100 nominasjonene. Noen opptar flere plasser enn andre før Spellemann deles ut i april.

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad

– Kjempeviktig å ha sånne forbilder i musikken som Ane Brun, som bare kjører på

Plateaktuelle Signe Marie Rustad har aldri lagt skjul på hvor mye Joni Mitchell betyr for musikken hennes, men da hun...

Ane Brun

Ane Brun har laget dobbeltalbum om livet

– Begge albumene tar for seg de store spørsmålene i livet, men dette året har disse spørsmålene blitt enda større,...

Svensk heder til Ane Brun

Under helgens Grammis-galla i Sverige fikk Ane Brun både den høythengende Årets komponist-pris og prisen for Årets alternative pop for...

Ane Brun ga ut to album på rappen høsten 2020.

Ane Brun: – Ingen tid for bullshit

Norge stengte ned. Ane Brun ble koronafast i Oslo. Så begynte hun å slippe låter – en etter en. Noen...

Sløtface

To originalmedlemmer i Sløtface gir seg

Halvparten av det populære, politiske pønkbandet legger opp, mens vokalisten snart er klar med ny musikk under navnet Sløtface.

Oslo Circles 2024 2520 Photo Anna Julia Granberg

Ballade klassisk: Ba-rock og spillelistetilpasset Bach

Ballade klassisk er tilbake med syv aktuelle plater som en start på det klassiske musikkåret 2026.

BIT20 Ensemble og utøvere som deltok i 30 årsjubileumsfeiringen

Hyper 30-åring

30-årsjubileum, Spellemannpris og ny plateutgivelse – BIT20 Ensemble har hatt det travelt i det siste.