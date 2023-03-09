Ane Brun: Grammis-nominert på norsk

Ane Brun er Grammis-nominert for plata «Nærmere» – albumet der hun synger egne sanger på norsk.

– Dette er første gang et norskspråklig album er nominert til prisen, skriver promoselskapet Hes, som har fått dette bekreftet av arrangørene av Sveriges «Spellemann». Grammis avholdes for 40. gang i mai.

Tirsdag ble det klart at Ane Bruns album Nærmere fra 2022 er nominert til den svenske Grammis-gallaen, i kategorien Årets visa/ Singer-Songwriter. Dette er første gang et norskspråklig album er nominert til denne høythengende prisen.

Nærmere er en samling av Anes egne låter, oversatt til norsk av henne selv, og er Bruns første album på morsmålet.

Ane Brun var nominert i hele fire kategorier totalt for de to albumene hun slapp i 2020, og fikk både prisen «Årets alternative pop» (for albumet After The Great Storm), samt prisen for «Årets komponist».

–Etter å ha vunnet to svenske grammis i 2021 så er det helt fantastisk å igjen bli nominert i mitt andre hjemland. Og denne gangen med en plate på norsk! Det har vært veldig fint å se at de norske versjonene av mine låter kan fungere bra også over landegrensene, sier Ane Brun i presssemeldinga.

Ane Brun har jobbet og bodd i både Norge og Sverige igjennom hele sin musikerkarriere. Hverken hennes to 2020-album eller fjorårets Nærmere ble nominert til Spellemann-pris i Norge.