Svensk heder til Ane Brun

Under helgens Grammis-galla i Sverige fikk Ane Brun både den høythengende Årets komponist-pris og prisen for Årets alternative pop for albumet «After The Great Storm».

Ane Brun var nominert i hele fire kategorier totalt for de to albumene hun slapp i 2020, After the Great Storm og How Beauty Holds the Hand of Sorrow. Førstnevnte var nominert i kategoriene Årets album og Årets alternative pop, og How Beauty Holds the Hand of Sorrow i kategorien for Årets vise/singer-songwriter.

– Jeg er utrolig stolt og lykkelig over disse prisene! Og kanskje spesielt takknemlig akkurat i år etter denne merkelige tiden der jeg ikke har fått vært ute og møtt publikum med to helt nyskrevne plater, kommenterer hun i pressemeldingen.

– Det er en fin bekreftelse på at musikken har kommet frem til lytterne. Og komponistprisen henger ekstra høyt for meg! Jeg er jo kjent for mange av mine coverversjoner av andres låter, men kjernen i det jeg gjør er den musikken jeg skaper med egne låter og tekster, sier Ane Brun.