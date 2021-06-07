Ane Brun – her med Grammis fra 2021.

Ane Brun ble Årets komponist og fikk prisen for Årets alternative pop 2020 under helgens Grammis-utdeling i Sverige.(Foto: Balloon Ranger Recordings)

AktueltBransjen

Svensk heder til Ane Brun

Publisert
07.06.2021
Skrevet av
- Red.

Under helgens Grammis-galla i Sverige fikk Ane Brun både den høythengende Årets komponist-pris og prisen for Årets alternative pop for albumet «After The Great Storm».

Ane Brun var nominert i hele fire kategorier totalt for de to albumene hun slapp i 2020, After the Great Storm og How Beauty Holds the Hand of Sorrow. Førstnevnte var nominert i kategoriene Årets album og Årets alternative pop, og How Beauty Holds the Hand of Sorrow i kategorien for Årets vise/singer-songwriter.

Brun tar med seg Årets komponist og Årets alternative pop hjem.
– Jeg er utrolig stolt og lykkelig over disse prisene! Og kanskje spesielt takknemlig akkurat i år etter denne merkelige tiden der jeg ikke har fått vært ute og møtt publikum med to helt nyskrevne plater, kommenterer hun i pressemeldingen.

– Det er en fin bekreftelse på at musikken har kommet frem til lytterne. Og komponistprisen henger ekstra høyt for meg! Jeg er jo kjent for mange av mine coverversjoner av andres låter, men kjernen i det jeg gjør er den musikken jeg skaper med egne låter og tekster, sier Ane Brun.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

