Boka Plateparadiset – åpenbaringer fra platebransjens gullalder av Sæmund Fiskvik ble lansert 9. november i år

Debatten om Sæmund Fiskviks «Plateparadiset»

20.11.2020
Guro Kleveland

Les mer om hvordan Ballade forholder seg til debatten om den kontroversielle boka av en sentral person i norsk platebransje og organisasjonsliv.

Debatten om etikken i boka Plateparadiset. Åpenbaringer fra platebransjens gullalder av Sæmund Fiskvik dreier seg særlig om han har rett til å skrive påstander om svindel hos to avdøde platebransjenestorer, navnlig Arne Bendiksen og Gunnar Hordvik. Flere reagerer på det de kaller post mortem injurier – uten at det ser ut til at noen som kan representere Bendiksen og Hordvik har fått det forelagt.

Om Bendiksen skriver Fiskvik blant annet:
«… [musikkforlaget] kom raskt tilbake på Bendiksens private hender – i trygg avstand fra bostyrerens sørgelig korte fangarmer. En av denne bokas virkelige gladhistorier er derfor at forlagsinntektene fra TONO atter rant inn på mannens private konto hver bidige høst. Og har de ikke tørka ut, så renner de vel ennå inn til arvingene?»

Om Hordvik omtaler han en hvitvaskingsoperasjon som oppnådde
«– å redde unna katalogen til Norsk Plateselskap AS (som han utad hevda
at var tapt),
– å hindre at konkursboet solgte Plateselskapets Gullkatalog til noen andre,
– at begge disse katalogene gradvis ble erobra av Norske Gram, samt:
– at han selv kunne stikke millioner i lomma – i stor grad finansiert av TV2.»

Videre har VGs Stein Østbø vist til egne kommentarer fra tidlig 2000-tall med helt andre versjoner av interessepolitikk slik den foregikk, enn det Fiskvik sjøl referer i boka si. Asbjørn Slettemark har trukket fram hvordan Fiskvik ville kneble ham (den gangen som redaktør i bransjebladet Farojournalen). Mye av denne debatten har foregått på Facebook.

Ballade har publisert Fiskviks innlegg der han imøtegår kritikken mot ham, og vi har publisert en egen anmeldelse der både boka og debatten er omtalt. Vi ønsker å være med på å belyse debatten på Ballade.no, og for at debatten skal gi mening er det etter vårt syn nødvendig å gjengi, både som sitat og gjennom omtale, deler av avsnittene debattens kjerne handler om.

Et IFPI julebord, malt av Billy Johanson. Fiksvik med hevet glass stående til høyre.

En mann som omtaler seg sjøl i tredje person

«Plateparadiset» av Sæmund Fiskvik er umulig å forholde seg til – men vanskelig å overse. I en forvirra, problematisk form serverer...

Fra venstre: Hans Rotmo, Terje Tysland, Åge Aleksandersen. Foran sitter Gunnar Hordvik, som gikk bort i 2005, bare 53 år gammel

Historieskriving om avdøde personligheter

INNLEGG: Tidligere musikkbransjemann og «Spellemanngeneral» Sæmund Fiskvik har fått kritikk for sin omtale av «avdøde bransjehøvdinger» i den ferske boka...

Karl Heinz Steffens

Karl-Heinz Steffens trekker seg som kunstnerisk leder ved Operaen

Mener det er umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon.

Skjermbilde 2023 10 13 kl. 10.15.20

Ballade video i 200!

Vi feirer 200 utgaver av Ballade video med Sivert Høyem, Frode Fivel Band, Orions Belte, Benjamin Finger, Frode Haltli Avant...

Line Dybedal er blant artistene som er a listet på P1 denne uken

Slutt på lokalmusikk i P1s morgensendinger

De mindre kjente lokale artistene forvises til mulig spilling på ettermiddagen. – Tåpelig avgjørelse, sier Audun Molde.