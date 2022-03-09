Første normale spilleperiode med fullskala produksjon for operasjef Stene

Fra pandemi og streik mot normal drift: Endelig fullskala produksjon for den ferske operasjefen Randi Stene.

Kulturstreik og tilbakevendende pandemi: Jenufa denne uka blir operasjefens første normale forestillingsløp siden hun tiltrådte i 2020.

På grunn av både kulturstreik og tilbakevendende pandemi har operasjefen aldri hatt en normal spilleperiode siden hun tiltrådte i 2020. Fra lørdag 12. mars er hun klar for stor forestilling på Hovedscenen ved Den Norske Opera og Ballett.

– Jenufa viser hvilket mørke som kan bo i oss, hva mennesker er i stand til å gjøre. Men i denne operaen lyser også et sterkt håp: fordi vi ser – og ikke minst hører – at det finnes lys i form av å tilgi og reise seg igjen. Og det er kanskje viktigere enn noen gang, sier Stene i en pressemelding fra Den Norske Opera og Ballett.

Jenufa er satt i scene av den anerkjente regissøren Keith Warner, med et stjernelag av internasjonale og norske solister på scenen.

– Vi står på Hovedscenen, nærmest for første gang i løpet av to år, med en fullskala opera, sier Stene.

Operaen kaller dem et stjernelag av nasjonale og internasjonale solister: Medvirkende er Cornelia Beskow som Jenufa, Susan Bullock som Kostelnicka, Paul Curievici som Steva, Michael Weinius som Laca, Rosalind Plowright som Starenka, Aleksander Nohr som Starek, solistpraktikantene Jacob Abel Tjeldberg, Frøy Hovland Holtbakk og Christina Jønsi for hhv. Rychtar, Karolka og Pastorkyna, Tone Kummervold som Rychtarka, Megan Gryga som Barena og Barnekorets Inga Lohne-Otterstad og Karen Sofie Hafskjold som Jano.

