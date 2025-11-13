KG Jakobsen

Daglig leder i Østnorsk jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, ber kulturpolitikerne i Oslo kommune om å holde dørene åpne på Gamle Munch og styrke driftstilskudd til kulturaktørene.

AktueltPolitikk & debatt

– Det skal foregå kultur i kulturhusan!

Publisert
13.11.2025
Skrevet av
- Red.

Østnorsk jazzsenter forventer at Oslo kommune holder dørene åpne i Gamle Munch på Tøyen, og at politikerne prioriterer kultur i kommunebudsjettet 2026.

Daglig leder for Østnorsk jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, var én av mange musikk- og kulturaktører som sist uke deltok på budsjetthøring for Oslo bystyres kultur- og familieutvalg.

– Vi i Østnorsk jazzsenter forventer at budsjettpartnerne i Oslo kommune retter opp to hovedposter for neste år: Gamle Munch og posten for driftstilskudd til kulturaktører, sier Jacobsen.

Lokaler for barn og unges kulturaktiviteter forsvinner
– For det første ønsker vi at piloten for etterbruk av Gamle Munch tilbakeføres og økes. Vi er opprørt over forslaget om å stenge dørene fra nyttår. Barn og unge, og hele befolkningen på Tøyen og omegn, må få beholde det pulserende kulturhuset med en så imponerende variasjon av aktiviteter, utstillinger, konserter, forestillinger, Lego-klubb, kafé og jobbtrening for ungdom, mener Jacobsen.

– Det tar tid å etablere kulturhus, og en mengde ulike aktører har lagt ned masse jobb i å skape aktiviteter etter at Oslo kommune og Kulturetaten slo på lyset i august 2022, nesten ett år etter at Munch-museet flyttet fra Tøyen. Forslaget om å stenge dørene 1. januar virker svært korttenkt, fortsetter hun.

– For eksempel var Østnorsk jazzsenter den aller første profesjonelle aktøren som ble tildelt kunstnerresidens da Gamle Munch gjenåpnet. Vi gjennomførte nesten én ukes «FestiHval» med ti sangere i vokalensemblet Oslo 14, marinbiolog og scenograf. Nå har Bystyret altså foreslått å slokke lysene om bare syv uker, i påvente av at en eller annen kulturaktør skal kjøpe bygget, forteller Jacobsen.

– Forslaget om å avvikle aktivitetene i Gamle Munch blir enda grellere sett i lys av at kommunen stengte Popsenteret 1. januar i år. Med lukkede dører på Schous plass forsvant en av hovedstadens få helårs scener og boltreplass for barn og unge, sier Jacobsen.

– Bystyret foreslår samtidig å åpne Lokomotivverkstedet i Middelalderparken for kulturaktører i sommerhalvåret. Regnestykket går ikke opp – man stenger to helårs kulturhus og åpner et nytt for sommerbruk?

Ber kulturpolitikerne prioritere kulturfeltet
Byrådets budsjettforslag for 2026 inneholder blant annet en styrking av idrettstilskuddene med 130 millioner kroner.

Jacobsen finner ingen tilsvarende satsinger på kunst- og kulturaktører.
– Også vi i Østnorsk jazzsenter er enig i at fysisk aktivitet er viktig. Men det er jammen kulturaktivitet også, mener hun.

– Vårt andre budskap til kulturutvalget, ved siden av å fortsatt holde Gamle Munch åpent, er å øke potten for driftstilskudd til kulturaktører. Vi savner et helhetsblikk på kulturfeltet, slik politikerne tilsynelatende har på idrettsfeltet, hvor både lokaler, aktiviteter og lag styrkes.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, la den 24. september fram forslag til kulturbudsjett for 2026. Budsjettforslaget omfatter blant annet en økning på tre millioner kroner – fra 9 til 12 millioner – i ordningen for «løpende kulturtilskudd», samt flere mindre økninger av driftstilskudd til enkeltaktører, deriblant Østnorsk jazzsenter.

– Vi i Østnorsk jazzsenter er selvsagt glade for signalet fra Byråden for kultur og næring om at hun «ser» oss og justerer pila litt opp, men overordnet sett mener vi at den totale potten går ned, sier Jacobsen.

– Det foreslås en rekke mindre økninger hist og her fordi man kutter 40 millioner kroner på Oslo Nye Teater, stenger Popsenteret og Gamle Munch. Østnorsk jazzsenter har respekt for at politikernes jobb er å prioritere, men for 2026 ser det dessverre ut til at kulturbudsjettet, totalt sett, vil gi et dårligere kunst- og kulturtilbud. Derfor ber vi om at potten for driftstilskudd til kulturaktørene økes, avslutter Jacobsen.

Hele budsjettforslaget kan leses på Oslo kommunes nettsider. Budsjettet vedtas i løpet av desember.

Red.mrk.: Lørdag 15. november kl. 14.30 markerer nabolaget og kulturlivet tilknyttet Gamle Munch på Tøyen i Oslo motstand mot stengningen og det foreslåtte salget av det Gamle Munchmuseet med et fakkeltog.

 

budsjetthøringbyrådens kulturbudsjettGamle Munchgamle MunchmuseetkulturbudsjettkulturpolitikkMunchOslo kommuneOslo Nye TeaterØstnorsk jazzsenterPopsenteret

