– Oslo mangler lokaler for bredden i kulturlivet. Gå videre med Gamle Munch!

Nasjonale festivaler såvel som frivilligledere i bydelen Tøyen ber om å få bruke det gamle Munchmuseet. Permanent.

Av Veronica Stokkmo, Oslo musikkråd

I mai 1965 spilte en 18-årig saksofonist fra Årvoll med bandet sitt for et lydhørt publikum i monumentalsalen på Munchmuseet på Tøyen. Den unge saksofonisten var allerede da i starten av en eventyrlig karriere. Det er snart seksti år siden Jan Garbarek gjorde sin første konsert på Munch, og lokalene på Tøyen kan fortsatt få stor betydning for unge musikere, dansere, teater- og kunstnerspirer.

For i slutten av august åpnet kulturbyråden og kulturetaten det gamle museumsbygget for korttidsutleie til ulike kulturaktører. Lyset er slått på igjen, ett år etter at Munch flyttet ut. I høst har det myldret med liv innenfor veggene. KFUK-KFUM Forandringshuset og UngJobb i bydel Gamle Oslo har gjenåpnet dørene til kafeen, og gir ungdom fra bydelen grunnopplæring og yrkestrening. Musikkorganisasjonen AKKS Oslo har etablert kurs- og bandrom i de gamle verkstedarealene, og i utstillingssalene og foajeen pågår Oslo Arkitekturtriennale. I regi av en mengde ulike kulturprodusenter foregår det også dansekurs, forestillinger, kunsthappeninger, skaperverksteder, filmvisninger og konserter for store og små. Akkurat slik et levende kulturhus bør fungere!

Men – aktiviteten er midlertidig, og huset er foreløpig kun åpent fram til jul.

Oslo kommune utreder videre bruk av bygget, og gamle Munchs framtid skal behandles politisk i løpet av våren.

Oslos musikkliv ser ingen andre muligheter enn at bygget beholdes til kulturformål. For vi har ingen lokale kulturbygg å miste. Verken på Tøyen eller i Oslo.

Tøyen Sportsklubb er et forbilledlig eksempel som viser hvor mye fantastisk som kan oppstå når kommunen viser tillit til frivillige og ideelle aktører. Klubben har på få år vokst fra ingenting til å ansette 60 ungdommer og unge voksne som instruktører og trenere for 1500 medlemmer. Gjennom Sportsklubben og flere lignende aktiviteter har barn og unge i bydelen fått en aktiv fritid og flere steder å være.

Nå er tiden inne for at kommunen også gir barn, unge og voksne et bredt kultursted å være på Tøyen. Still Gamle Munch til rådighet, så skal Oslos mangfoldige kulturaktører fylle huset med aktivitet.

Med så mange ulike kunst- og kulturaktører i bygget gjennom testperioden nå i høst, ser vi konturene av et levende kulturhus med et mangfold av aktiviteter. Her kan det bli øvings- og produksjonsrom for dansere og musikere. Det kan bli atelierer og utstillingsrom for bildende kunstnere og kunsthåndverkere og konsert- og forestillingsarenaer for barn og unge side om side med profesjonelle utøvere. Det kan bli kulturstasjon med samarbeid mellom private, offentlige, ideelle og kommersielle kulturaktører. Kanskje kan det også bli lagerplass for kunst og musikkutstyr i kjelleren, og gjerne kontorfellesskap for kulturprodusenter. Og hvorfor ikke ei lita utescene på gresset foran hovedinngangen? Mulighetene er mange!

Kjære Oslos kulturpolitikere, la ikke kunsthistorien ende her. Bevar Gamle Munch og slipp barn, unge og voksne kulturutøvere inn!

Anderz Døving, Klassisk / Anine Smith, Fargespill Oslo / Erik Fosland, Rockslo / Henriette Eilertsen, Improbasen / Ida Zalk, Ung i Kor Oslo / Ingunn Eck Sand, JM Norway / Jan Koop, Creo Oslo / John Ege, AKKS Oslo / Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter / Karstein Grønnesby, Norsk Viseforum / Kee Eide, Musikkbyen Oslo / Ketil Gutvik, NyMusikk / Linda Dyrnes, FolkOrg / Sigurd Engesnes, Norsk Sangerforum / Siri Kvambe, Samspill International Music Network / Thor Olav Fjellhøi, Norges Musikkkorps Forbund Øst / Tonje Kaada, Øyafestivalen / Torunn Kristoffersen, De unges orkesterforbund Oslo / Trond Moe-Larsen, Musikkontoret Møst / Unni Færøvik, Korpsnett

/ Øyvind Larsen, Oslo Jazzfestival / Veronica Stokkmo, Oslo musikkråd