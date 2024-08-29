Nordisk ærespris til musiker og komponist Rolf Løvland

– Rolf Løvland er en popsnekker av de sjeldne, og det er en ære å dele ut denne prisen til en som har bidratt så mye og vært til inspirasjon for så mange.

Det sa Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA – foreningen for komponister og tekstforfattere, som delte ut æresprisen fra nettverket Nordisk Populærautorunion (NPU) på Lanternen i Oslo torsdag kveld.

Juryen fremhevet at Løvland fikk prisen for «sitt kunstnerskap og betydelige bidrag til musikklivet nasjonalt og internasjonalt,» og beskrev vinneren videre slik:

Løvland har alltid vist en kompromissløs og nøye tilnærming til musikken, noe som har etablert ham som en mester i sitt felt. Enten han beveger seg i populærmusikkens eller folkemusikkens tradisjoner er hans valg preget av én ting: en ustoppelig jakt etter kvalitet. Og kvalitet har han funnet – både i seg selv, i tekstforfattere, sangere, musikere og andre nære samarbeidspartnere.

I 50 år har han skapt musikk, og neste år fyller han 70. Det er snart 40 år siden han fikk sitt gjennombrudd med «La det swinge» – noe som løftet Norge ut av rollen som «fiaskonasjon» i Melodi Grand Prix. Ti år senere utvidet han nok en gang våre horisonter ved å føre «Nocturne» til seier. Med dette etablerte han duoen Secret Garden sammen med Fionnuala Sherry – en duo som skulle bli den viktigste plattformen for Løvlands uttrykk.

I 2001 utgav Secret Garden «You Raise Me Up”. Det er foreløpig ikke mulig å se breddene av verkets innflytelse. Kanskje det aldri vil være mulig. Sangen har blitt covret av over 1000 artister, og finner stadig nye veier inn i menneskers liv.

Alt tyder på at jakten på den gode musikken fortsetter, for Rolf kommer med ny musikk allerede i år.

