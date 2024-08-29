Nordisk ærespris til musiker og komponist Rolf Løvland

Det er snart 40 år siden Rolf Løvland fikk sitt gjennombrudd med «La det swinge» og løftet Norge ut av rollen som «fiaskonasjon» i Melodi Grand Prix. Torsdag fikk han æresprisen fra Nordisk Populærautorunion for sitt kunstnerskap og betydelige bidrag til musikklivet nasjonalt og internasjonalt. (Foto: Frank Michaelsen / Nopa)

29.08.2024
- Red.

– Rolf Løvland er en popsnekker av de sjeldne, og det er en ære å dele ut denne prisen til en som har bidratt så mye og vært til inspirasjon for så mange.

Det sa Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA – foreningen for komponister og tekstforfattere, som delte ut æresprisen fra nettverket Nordisk Populærautorunion (NPU) på Lanternen i Oslo torsdag kveld.

Juryen fremhevet at Løvland fikk prisen for «sitt kunstnerskap og betydelige bidrag til musikklivet nasjonalt og internasjonalt,» og beskrev vinneren videre slik:

Løvland har alltid vist en kompromissløs og nøye tilnærming til musikken, noe som har etablert ham som en mester i sitt felt. Enten han beveger seg i populærmusikkens eller folkemusikkens tradisjoner er hans valg preget av én ting: en ustoppelig jakt etter kvalitet. Og kvalitet har han funnet – både i seg selv, i tekstforfattere, sangere, musikere og andre nære samarbeidspartnere.

I 50 år har han skapt musikk, og neste år fyller han 70. Det er snart 40 år siden han fikk sitt gjennombrudd med «La det swinge» – noe som løftet Norge ut av rollen som «fiaskonasjon» i Melodi Grand Prix. Ti år senere utvidet han nok en gang våre horisonter ved å føre «Nocturne» til seier. Med dette etablerte han duoen Secret Garden sammen med Fionnuala Sherry – en duo som skulle bli den viktigste plattformen for Løvlands uttrykk.

I 2001 utgav Secret Garden «You Raise Me Up”. Det er foreløpig ikke mulig å se breddene av verkets innflytelse. Kanskje det aldri vil være mulig. Sangen har blitt covret av over 1000 artister, og finner stadig nye veier inn i menneskers liv.

Alt tyder på at jakten på den gode musikken fortsetter, for Rolf kommer med ny musikk allerede i år.

 

Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

 

Rolf Løvland frikjent for plagiat

Rolf Løvland er frikjent i amerikansk høyesterett for plagiatbeskyldning.

