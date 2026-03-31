Enslaved og Storm Weather Shanty Choir

"Den samme pulsen som en gang drev seil, driver nå forsterkere. Det samme rop-og-svar-mønsteret som koordinerte arbeid, former nå moderne ritualer. Havet husker, og det samme gjør vi," sier Ivar Bjørnson fra Enslaved. Fra venstre: Grutle Kjellson (Enslaved), Ivar Bjørnson (Enslaved), Roald Kaldestad (Storm Weather Shanty Choir), Haakon Steinar Vatle (Storm Weather Shanty Choir).(Foto: Marlene Grygo)

Sjøsjantis med Enslaved og Storm Weather Shanty Choir: En historisk tradisjon i nytt lys

31.03.2026
Guro Kleveland

Sjantiene "Fire Marengo" og "Anna Lovinda" er nyinnspilt i unikt samarbeid.

En vakkert formulert melding fra plateselskapet By Norse Music forteller om bakgrunnen for samarbeidet mellom Enslaved og seksmannskoret Storm Weather Shanty Choir fra Stord som har resultert i innspillinger av sjøsjantiene «Fire Marengo» og «Anna Lovinda», sluppet 27. mars.

Sjøsjantis var arbeidssanger for sjøfarerne. De var ikke underholdning, det var funksjonelle besvergelser, med rytme som overlevelse, forteller Ivar Bjørnson fra Enslaved, som også er en av kreftene bak By Norse Music sammen med Einar Selvik fra Wardruna og Simon Füllemann fra AISAmusic.

Blant de mest kraftfulle levende symbolene for sjanti-tradisjonen er Statsraad Lehmkuhl, et av de største skipene fra Bergen som fortsatt seiler alle verdens hav, fortsetter Bjørnson.
– Her lever og puster fortsatt sanger født ut av rytme, tau, salt og kollektiv innsats. Fra dette miljøet og denne tradisjonen kom Storm Weather Shanty Choir.

– Vår tilknytning til skipet startet i 2014, da «Tall Ship Races» konkluderte i Bergen. Vi var invitert til å komponere og opptre et bestillingsverk på dekket av Statsraad Lehmkuhl. Metall runget over havnen den kvelden – et møte mellom eldgammel vind-styrt teknologi og moderne, elektrifisert og forsterkede ritualer. Det føltes mindre som kontrast og mer som felleskap, forteller han.

Et vennskap vokste fram mellom Bjørnson og Haakon Vatle, direktøren for skipets stiftelse og en dedikert forvalter av sjanti-tradisjonen. Sjømenn var de første til å være «metalheads» i sin tid, påpeker Vatle, sjømennene var «mennesker som daglig møtte naturkreftenes råskap og svarte med sang».

I november 2025 feiret Storm Weather Shanty Choir sitt 25-årsjubileum i Bergen med jubileumskonsert, der Enslaved og koret slo sine styrker sammen.
– Samarbeidet oppleves ikke som fusjon, men mer som anerkjennelse – to uttrykk fra det samme opphavet som møtes sammen i midten, i kjernen, beskriver Bjørnson, og fortsetter:
– Etter opptredenen ble det klart at denne sammensmeltingen ikke burde forbli flyktig. Vi møttes igjen tidlig i 2026 for å spille inn materialet — ikke som en kuriositet, men som en fortsettelse.

– For i sentrum — i mið — finner vi ikke isolasjon, men felles opphav. Vind, rytme, stemme. Den samme pulsen som en gang drev seil, driver nå forsterkere. Det samme rop-og-svar-mønsteret som koordinerte arbeid, former nå moderne ritualer. Havet husker, og det samme gjør vi.

«Fire Marengo» er en gammel tradisjonell sjanti, mens «Anna Lovinda» er skrevet av kulturikon og sjømann Erik Bye, opplyser Enslaved og Storm Weather Shanty Choir. Her er førstnevnte i en lyric video-utgave:

