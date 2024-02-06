Samenes nasjonaldag: Konradsen og Emil Kárlsen har laget joik om å lytte til de gamle historiene

«Dološ Viessu» heter den nyskrevne joiken. – Det samiske bør være en stor del av kulturen her vi bor. Det var viktig for oss å få med en låt som representerte nettopp det, sier duoen Konradsen.

På selveste samenes nasjonaldag 6. februar slapp duoen Konradsen og den samiske artisten, skuespilleren og kunstneren Emil Kárlsen en nyskreven joik sammen. «Dološ Viessu» heter joiken, som også er med på Konradsens kommende andrealbum, Michael’s Book on Bears.

– Det samiske bør være en stor del av kulturen her vi bor, og det var derfor viktig for oss å få med en låt som representerte nettopp dette, forteller Jenny Marie Sabel, den ene halvdelen av duoen Konradsen.

– Jeg hørte for meg Nils Frahms piano og joik som danset sammen, det resulterte i «Dološ Viessu». Tittelen er nordsamisk for «huset fra den gamle tida». Både joiken og musikken er et improvisert one-take i den gamle sommerstua albumet ble spilt inn i.

– Gamle hus joiker om du lytter til veggene. Denne joiken er følelsen av å gjeste et riktig gammelt hus med noen andres historie, sier Emil Kárlsen. – Store ting kan skapes på små plasser, særlig om man slår seg sammen. Og det store kan finnes i det enkle. Det er en ære å få gjeste plata til Konradsen, som er så gode på å fange ånden av vår hjemplass.



– Vi velger å slippe «Dološ Viessu» på samenes nasjonaldag for å sette fokus på denne dagen og på hva den betyr for det samiske samfunnet, utdyper Jenny Marie Sabel.

Både Sabel og Eirik Vildgren – den andre halvdelen av Konradsen – har vokst opp i områder hvor det bor mange samer.

– Dessverre har man ikke gitt samenes nasjonaldag nok fokus før de senere årene, sier de to, som forteller at de har hatt samme forhold til denne dagen som mange andre norske barn har hatt på skolen: For det meste innebar det fargelegging av det samiske flagget og å lære seg å si «lihkku beivviin».

– Etter at vi flyttet hjem til Nord-Norge har vi fått et mye nærere forhold til samenes nasjonaldag, og vi er veldig stolte av å ha vokst opp i Sápmi. Det er fint å se hvordan bevisstheten og stoltheten på samiske aner, kultur og historie kommer frem her vi bor. Nå vil ungdom med samiske aner heller ha kofte enn bunad. Det er gøy å se!

Konradsen slo gjennom med debutalbumet Saints and Sebastian Stories i 2019, et album de også fikk Spellemannprisen i klassen indie/alternativ for. Fredag 8. mars kommer albumet Michael’s Book on Bears (777 Music), samtidig med at bandet reiser på turné til et godt knippe norske spillesteder:

8/3-24 – Parkteatret, Oslo

9/3-24 – HAVET, Trondheim

15/3-24 – Kirka på Hatteng, Storfjord

16/3-24 – Verdensteatret, Tromsø

3/21/24 – Tou Scene, Stavanger

3/22/24 – Kulturhuset, Bergen