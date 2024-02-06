Bodø2024 – åpningsseremonien 3 feb

Bodø er en av Europas kulturhovedsteder i 2024, og den første kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Lørdagens åpningsseremoni var et spektakulært show som fortalte både om nordlandske tradisjoner og våre felles framtidsdrømmer på en god, lett, men også samtidig seriøs måte, skriver Ballades utsendte.(Foto: David Engmo)

Kulturby-start med historisk sus over seg

06.02.2024
Jørgen Mathisen

Så er den i gang, kulturby-festen i Bodø og hele Nordland, og den skal vare hele året. Lørdag 3. februar startet den offisielt, og det med et show som det nok sjelden har vært gjort noe maken til, i hvert fall ikke her til lands.

Dansere, skuespillere, sang-artister, joikere og pole-akrobater (!) opptrådte på en spesialbygget flåte i havnebassenget. Den hadde et nordlys-inspirert byggverk på seg, og en sirkel av båter med store torskefigurer om bord rundt seg. Det hele ble vist i en nesten sfærisk rød-hvit-blå gedigen lyssetting. Det var lekkert, uvant, eksotisk, nyskapende, og ble betraktet av bortimot 20.000 mennesker.

INSPIRERT AV NORDLYSET: Dansere, skuespillere, sangere, joikere og pole-akrobater opptrådte på en spesialbygget flåte i havnebassenget, omgitt av gedigen og storslått lyssetting. (Foto: Fredrik Stenbro)

Til tross for at alle umulig kunne se eller høre alt, og selv om storskjermer og høyttalere ikke var optimale verken i antall eller plassering, ga forbipasserende i livlig samtale etter showet et udelt inntrykk av at dette hadde vært noe helt spesielt å overvære.

Man følte virkelig at her hadde man vært med på en historisk begivenhet. Ikke bare i vår lille andedam, men atskillig videre ut. Det vitnet mange tungemål og dermed mange tilreisende blant publikum om.

HISTORISK: Bortimot 20 000 mennesker kom til Molobukta for å overvære åpningen av Bodø2024 lørdag 3. februar. Det har vært mye usikkerhet knyttet til gjennomføringen av åpningen utendørs, etter at byen ble møtt av et heftig uvær i tida før åpningen. (Foto: Marthe Mølstre)

En reise gjennom året
Skuespiller Reidar Sørensen godt flankert av Hannah Schulte Strid (12) sto for den muntlige gjennomføringen av reisen, de framstilte en slags filosofiske veivisere som i samtaleform ledet an på ferden inn i kulturbyåret som så vidt har begynt. De snakket om å gjøre hverandre godt underveis.

Den islender-kledde gamle mannen og den unge jenta i nordlandsbunad snakket også om å sørge for at grunnmotivet for forestillingen, otolitten, kom til sin rett. Det være seg i øyeblikket, og hele året – ja, hele livet igjennom. Otolitten er alle fiskers balanseorgan og instrument for å gi opplysning om fiskens alder. Den gir også informasjon om miljøforhold, forurensing, temperaturer, havstrømmer og klima – og med det er symbolikken og en viktig målsetting for den europeiske kulturhovedstaden i nord klar.

OTOLITT OG SYMBOLIKK: Otolitten er alle fiskers balanseorgan og instrument for å gi opplysning om fiskens alder. Den gir også informasjon om miljøforhold, forurensing, temperaturer, havstrømmer og klima. Slik er otolitten også symbolsk for Bodø2024, den nordligste europeiske kulturhovedstaden. (Foto: Fredrik Stenbro)

Mjuk dans i mjuk vind
Fra scenen ute i havnebassenget begynte det med at John André Eira joiket inn fiskene som omringet scenen i en sirkel. Publikum ble virkelig omfavnet i en nærmest vindstille Bodø havn, for eksempel av Eldbjørg Hemsings vakre fiolinsolo. Det ble bare en mjuk vind, stikk i strid med stormen Ingunn som på forhånd skapte engstelse for gjennomføringen.

POLE-AKROBATIKK: I lause lufta hang de – omtrent. Det mest imponerende innslaget i åpningsshowet for Bodø 2024, europeisk kulturhovedstad. På scenen i bakgrunnen skimter vi Eldbjørg Hemsing med fiolinen. (Foto: Martin Losvik)

Gjennom flere danseinnslag ble både spenning og mjukhet fint illustrert, mens den virkelige mjukheten og det nesten mystisk vakre sto tre pole-artists for. På toppen av flere meter høye glassfiberstenger ble det utført akrobatikk av høyeste estetiske klasse. Samtidig stred det vi så ofte mot tyngdeloven.

Mot slutten entret Ella Marie Hætta Isaksen scenen og framførte en ulansert, kraftfull samisk låt, før det hele ble avsluttet med et imponerende fyrverkeri. Begge deler til stor begeistring hos publikum.

SPEKTAKULÆRT: Ella Marie Hætta Isaksen på scene og storskjerm – slik var omtrent utsikten for de fleste av de kanskje 20.000 på havna i Bodø. Åpningsshowet til Bodø2024 ble spektakulært, lekkert, uvant, eksotisk, nyskapende. (Foto: Jørgen Mathisen)

Tysk produksjon
Komponist og musikkprodusent Raymond Enoksen – opprinnelig fra Mosjøen sør i Nordland, selvfølgelig – hadde levert musikken til åpningsshowet. Det traff godt og bidro sterkt til et helhetsinntrykk som tok opp i seg både lys og mørke, optimisme og dramatikk.

IMPONERENDE: Også Hennes Majestet Dronning Sonja lot seg imponere av showet under åpningen av Bodø2024 lørdag 3. februar. (Foto: David Engmo)

Det tyske kulturproduksjons-kollektivet phase7 vant EU-anbudet om den kunstneriske utformingen av Kulturhovedstadsåpningen i Bodø. Phase7 består av teater- og mediekunstnere, musikere, forskere og digitale spesialister. Leder er mediekunstner og regissør Sven Sören Beyer.

Til sammen ble dette et spektakulært åpningsshow som fortalte både om nordlandske tradisjoner og våre felles framtidsdrømmer på en god, lett, men også samtidig seriøs måte.

FYRVERKERI hører med til store åpningsseremonier. (Foto: Kasper Holgersen)

Red. mrk.: Artikkelforfatteren er i nær familierelasjon med en ansatt i produksjonsteamet rundt Bodø2024s åpningsseremoni, der vedkommende har hatt et ansvar inn mot den praktiske avviklingen av åpningen.

Bodø2024Eldbjørg HemsingElla Marie Hætta IsaksenJohn André Eiraphase7Raymond Enoksen

