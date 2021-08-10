Monica Larsson

(Foto: Ilja Hendel / Kulturrådet)

Aktueltkunst- og kulturfeltet

Monica Larsson ny generalsekretær i Norsk kulturforum

Publisert
10.08.2021
Skrevet av
- Red.

– Jeg brenner for at hele landet skal ha et levende og rikt kulturliv, sier den nye lederen av organisasjonen for den lokale kultursektoren.

Styrelederen for Bylarm og tidligere leder av Norsk Rockforbund går fra kreativ næring i Kulturrådet til å lede interesse- og kompetanseorganisasjonen som jobber for å styrke den lokale kultursektoren. Monica Larsson tiltrer stillingen 1. november.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å ta fatt på jobben, sier hun. – Pandemien har med all tydelighet vist hvor fattig livene våre blir når kulturen forsvinner fra lokalsamfunnene. Jeg brenner for at hele landet skal ha et levende og rikt kulturliv, og for at kulturen står sterkt i hele Norge.

Larsson forteller i pressemeldingen fra Norsk kulturforum (NOKU) at hun fulgte den nye samtale- og debattarenaen for kulturlivet, Kulturytring Drammen, med stor interesse.
– Jeg tror at en slik møteplass for kulturpolitikk er både nødvendig og viktig. Kulturpolitikken må styrkes, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det blir spennende å jobbe videre med Kulturytring 2023 sammen med alle samarbeidspartnere, sier hun.

Monica Larsson (f. 1975) har en variert bakgrunn fra kulturfeltet: Fra ulike bistandsorganisasjoner til daglig leder i Norsk Rockforbund (i dag Norske Konsertarrangører), fra kommunikasjonsrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet til kommunikasjonsbyrået Kulturmeglerne. Siden 2009 har hun sittet i styret i Øyafestivalen, og er nå på 6. året som styreleder i bransjefestivalen Bylarm.

I juni i år ble hun oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til styret i Norges Musikkhøgskole. De siste årene har hun vært ansatt som seniorrådgiver i Kulturrådet med fokus på satsingen på kulturell og kreativ næring og kulturøkonomi. Larsson startet å drive festival i Flekkefjord som 16 åring, og er fortsatt en svoren festival-entusiast, oppgir NOKU.

– Vi ser frem til en spennende tid fremover, med styrking av Norsk kulturforum som organisasjon, og ikke minst styrking og bygging av det lokale kulturlivet i hele landet, sier Tor Helge R. Moen, styreleder i Norsk kulturforum.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

